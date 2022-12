Las redes sociales sirven también para descubrir amistades que parecían imposibles. Hablamos de la relación, hasta ahora desconocida, entre Ana Soria y la ex de Luis Miguel (quien a su vez es una de las mayores enemigas de Paloma Cuevas). Aunque ninguna de ellas, ni Ana ni Mercedes Villador, han revelado cómo surgió este buen rollo entre ellas, llama la atención que no solo se sigan en sus respectivas cuentas de Instagram, sino que también que se comenten públicamente sus fotografías. Así lo demuestra la última imagen que Ana Soria ha compartido en su perfil, pues en ella Mercedes Villador le dice: «Qué piernas». Un piropo al que ha añadido varios emojis y que deja ver la excelente relación que existe entre ellas.

El hecho de que haya comentado la imagen es llamativo también porque Ana Soria tiene restringida esta opción de comentar sus fotografías. Ambas se siguen mutuamente en sus redes, eso sí, se desconoce si fuera de esta red social también mantienen conversaciones y hablan de su vida. Lo que está claro es que tienen buena sintonía y que existe cierto acercamiento entre ellas. Una imagen que la novia de Ponce ha rescatado de su verano y que a su vez nos ha servido para saber más acerca de esta amistad desconocida, un vínculo que resulta sorprendente. En ella, aparece atusándose el pelo y con un vestido rojo que le sienta como un guante, post que ni siquiera ha pasado desapercibido para Mercedes Villador.

Mercedes Villador contra Paloma Cuevas

La ex de Luis Miguel, Mercedes Villador, cargó contra Paloma Cuevas hace algún tiempo en sus redes sociales. Entonces, se aseguraba que el cantante mexicano mantenía una relación con la ex de Ponce, aunque ninguno desveló nada sobre esta supuesta historia de amor. Mientras la hija de Victoriano Cuevas permanecía en silencio, la modelo cargó contra Paloma: «Insinúa que mi relación fueron dos años catastróficos como los de ella. Señora a usted la dejaron porque ya no la soportaban. A mí me eligieron para estar ahí y estuve al 100 %». Así hizo referencia al matrimonio de Ponce y Paloma Cuevas y a los motivos de su ruptura, siempre según la versión de Mercedes Villador.

Su guerra comenzó por el mensaje que en su día se atribuyó a Paloma Cuevas, comentario en el que se dirigía a Mercedes Villador y al anillo que jamás le entregó durante su relación con Luis Miguel. Paloma aseguró que no era ella, pero la modelo no se lo terminó de creer y así lo hizo saber en el universo 2.0: «Se te ha caído la careta». Una guerra que ahora se reabre al conocer el vínculo entre Ana y Mercedes.

Mercedes Villador es una modelo que mantuvo una relación con Luis Miguel hasta el pasado verano. Tiene 42 años, es argentina y actualmente vive en México, eso sí, no deja de viajar y conocer diferentes rincones del mundo gracias a su profesión.