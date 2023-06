Ana Rosa Quintana y su inesperado mensaje de apoyo a Alejandro Sanz

Alejandro Sanz salía en defensa públicamente de Rachel Valdés tras su ruptura. El cantante se pronunció sobre la separación de la artista plástica y las críticas que está recibiendo tras confirmarse la noticia. "Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas", escribía. En 'El programa de Ana Rosa' trataban el tema cuando Ana Rosa Quintana lanzaba un mensaje en favor del artista y la situación que está viviendo.

"Son personas adultas, cada una con su pasado, sus hijos, sus parejas anteriores, y hay una convivencia y llega el momento que cada uno quiere seguir su camino. Es lo que pasa todos los días", exponía. La presentadora no entendía que hubiera gente que señalaran a la artista como culpable tras escuchar las palabras de Antonio Rossi. El colaborador explicó que la separación entre ambos era algo de lo que las familias estaban al tanto y que, incluso, gente cercana era los que señalaron directamente al "culpable". Aurelio Manzano en 'Espejo Público', al respecto, desveló este lunes que "Rachel tiene mucho carácter. No facilitó la relación de Alejandro con Raquel Perera, la madre de sus hijos. Ella se fue hace una semana y esta semana hace una segunda mudanza. Ha sido una guerra de titanes, una guerra de egos que terminó con una relación".

"No le procuraba la estabilidad que necesita. Se quieren y se querían pero tenían diferencias y reconciliaciones muy apasionadas, y eso es lo que muchos no veían como estabilidad", dijo. Ana Rosa Quintana entiende que Alejandro Sanz con este mensaje de apoyo a su ex pareja es un "caballero". Alessandro Lequio asumía que la "ruptura con un ex pasa factura anímicamente" y la periodista volvía a salir en defensa del cantante: "Hay veces que uno llega al momento de sentir que ya no y ya está".

La reaparición de Alejandro Sanz tras su difícil momento: "He tenido un brote"

Alejandro Sanz sorprendía a todos los seguidores y los medios con su confesión en las redes sociales. El cantante escribió un mensaje hablando de un momento de tristeza y cansancio como en el que se encontraba. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase…", asumía. Tranquilizó días después asegurando que se iba a recuperar: "He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho".

A todo este momento suma la ruptura con Rachel Valdés, que se confirmó poco después. Comenzaron entonces las informaciones que apuntan a los motivos que los habrían distanciado y el grado de culpabilidad de cada uno en esta decisión final. Para su ex pareja solo tiene buenas palabras de agradecimiento y pide respeto hacia ambos. "Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella y su trabajo. Cariño, tú enfócate en tu obra y sube el volumen de tu arte", le dedicó. No quiere que la que fue su compañera tenga que aguantar ser señalada de esta forma e intenta terminar así con las especulaciones tras tres años de relación.