Ana Rosa Quintana sobre María Teresa Campos: "Fue la primera reina de las mañanas"

Ana Rosa Quintana no lo ha dudado ni un momento y de forma apresurada se ha desplazado desde Vitoria a Madrid. La presentadora de televisión ha llegado sobre las 12 y media de la mañana al tanatorio de La Paz para dar su último adiós a María Teresa Campos, quien fallecía este martes 5 de septiembre a los 82 años tras varios días ingresada. Muy dolida y con un grandísimo respeto hacia ella, la periodista decía unas preciosas palabras sobre la malagueña, con quien siempre se dijo que tenía una gran rivalidad. "Estaba en Vitoria, nos hemos venido al enterarnos de la noticia. No por esperado, no es triste", comenzaba diciendo muy afectada.

Vídeo: Europa Press

La comunicadora y nueva presentadora de 'TardeAR' aseguraba que María Teresa Campos había sido "la primera reina de las mañanas", además de la mujer "más rápida y graciosa que había conocido en su vida". Unas declaraciones en las que además ha aclarado que "había abierto el camino a muchas" y donde también ha recordado la tan comentada competencia que tuvieron en los medios de comunicación. "Hemos tenido nuestros amores y nuestras rivalidades, pero siempre hemos sido muy leales y respetuosas la una con la otra", finalizaba. Instantes después entraba de forma apresurada para dar un caluroso abrazo a sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, las cuales estaban completamente abatidas con la muerte de su madre.