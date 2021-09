La presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’ tiene que hacer una excepción esta semana y tiene que hacer doblete de trabajo para cumplir con una programación especial en Telecinco a causa de la erupción del volcán en La Palma.

Ana Rosa Quintana lleva una temporada muy intensa de programa. La presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’ grabó un vídeo para su primer programa tras el verano desde un molino de viento. Desde allí quiso hablar de la increíble subida de la luz en nuestro país. Y ahora, que está de actualidad La Palma tras la erupción del volcán, la presentadora no ha dudado en romper con su rutina semanal para hacer un programa especial de lo que está ocurriendo.

Telecinco ha modificado para la noche del martes su parrilla de programación para emitir un especial informativo sobre la última hora de la erupción volcánica que está teniendo lugar en la isla de la Palma. Ana Rosa Quintana se pone al frente de este espacio a partir de las 23:30 horas desde el plató de su programa, en el que la acompañarán diversos expertos para analizar la situación y en el que se establecerán conexiones en directo con Pedro Piqueras, que se encuentra en la isla desde ayer lunes informando in situ de lo que allí está ocurriendo para Informativos Telecinco. Ana Rosa Quintana también estarán en permanente conexión con Arancha de Fez y Álvaro López, del equipo de reporteros de su programa en la Palma, y con Alejandro Rodríguez y Carlos Reig, enviados de ‘Cuatro al día’.

Este programa provoca que Ana Rosa Quintana tenga que hacer una excepción en su rutina semanal. Y es que su programa le obliga a irse a la cama temprano para poder madrugar cada día. Sin embargo, este martes se ha visto en la obligación de hacer doblete para cumplir con una nueva programación que ha propuesto Telecinco a causa de la erupción del volcán de La Palma.

Ana Rosa dará la última hora de lo que está ocurriendo en La Palma desde que entrara en erupción el volcán. Además de hablar con expertos que detallarán todos los detalles de este suceso, la presentadora hará conexiones en directo con Pedro Piqueras. Este se desplazó hasta allí hace unos días seguir el avance de la lava, que ya ha destruido muchísimas casas en la isla.

La presentadora sorprende a la audiencia de Telecinco este martes, puesto que no es habitual verla en un programa de noche.