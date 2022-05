Ana Rosa Quintana es otra de las periodistas que lamentan profundamente la muerte de Jesús Mariñas, el colaborador de televisión que revolucionó la prensa del corazón. A pesar de que ella lleva seis meses alejada de los platós, sigue muy de cerca todo lo que sucede en la actualidad. Fue poco después de que la noticia se hiciera pública cuando expresó sus condolencias al viudo, Elio Valderrama: «Descanse en paz. Abrazos a Elio que le cuidó con amor hasta el final». Ella, al igual que el resto de compañeros de Jesús Mariñas, saben que el fotógrafo venezolano veló por su gran amor hasta el último día, demostrándole todo lo que sentía y sentirá por él tras 32 años juntos.

Estas palabras llegan como una reacción a las de Rosa Villacastín, que tenía una relación muy estrecha con Mariñas. Destrozada y sin poder digerir todavía el fuerte golpe que ha asestado la vida a los seres queridos del periodista escribió: «Tengo el corazón roto. Se ha ido un gran amigo, un periodista de raza. Vital, compañero de viaje entrañable, generoso…Ojalá que en este último viaje le vaya bonito». Ella, al igual que otros muchos colegas de profesión están apenados por su partida y es que Mariñas consiguió dejar huella allá donde fuera.

Ana Rosa Quintana conocía a Mariñas desde hacía décadas y ha sentido mucho su pérdida, quien fallecía tras dos años luchando contra un cáncer de vejiga que no ha podido superar. A pesar de que lo contó a finales del año 2021, mantuvo en secreto la lucha a la que hacía frente desde hacía meses y siempre procuró mostrarse positivo, una actitud de la que también siempre ha presumido la comunicadora.

La empresaria no ha sido ni mucho menos la única que ha roto su silencio para expresar cómo se sienten después del fallecimiento de Jesús Mariñas. Cabe recordar las declaraciones de María Teresa Campos, que no pudo reprimir las lágrimas este miércoles al recordar todo lo que le unió a Jesús Mariñas. La malagueña estaba tan impactada que ni siquiera podía articular palabra, de hecho, no escondió que para ella este proceso estaba siendo tremendamente duro. «Me hubiera gustado ir a despedirme de él, pero quería irse sin ruidos, sin que hubiera nada. Me cuesta trabajo hablar. Cuando un amigo se va se queda un vacío que no puede llenar la llegada de otro. Ojalá nos encontremos algún día», espetó rota.

(Noticia en elaboración)