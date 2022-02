Una tarde más, Anabel Pantoja ha perdido los nervios en ‘Sálvame‘. En dos ocasiones la hemos visto ponerse nerviosa. Una de ellas ha sido cuando ha hablado de la amistad entre Omar Sánchez y Alexia Rivas. El monitor de surf y la colaboradora de ‘Ya son las ocho’ coincidieron en los Cayos Cochinos, en las costas de Honduras, donde ambos participaron en ‘Supervivientes‘. Allí hicieron buenas migas, pero el vínculo entre ambos se ha fortalecido tras la separación del canario con la sevillana.

Desde que la sobrina de Isabel Pantoja anunciara el final de su idilio con su marido, la amistad entre Alexia y Omar ha florecido. Tanto, que la periodista ha viajado este fin de semana rumbo al archipiélago canario para encontrarse con el joven. Anabel ha querido mostrarse tranquila ante el acercamiento de su compañera de Telecinco con su aún marido. «Esta chica le ha cogido mucho cariño a Gran Canaria y lo entiendo», ha dicho durante la emisión de ‘Sálvame’. Asimismo, ha explicado que está al tanto del interés que ha mostrado la gallega en su ex porque habla con él «todos los días» y está «tranquila» con eso.

«Se me ha dicho ‘somos amigos»

Sin embargo, a medida que sus compañeros iban dándole su opinión, Anabel iba dejando ver sus nervios. Algunos de los tertulianos, como Laura Fa o Kiko Matamoros creen que Alexia tiene más intereses con Omar que el de una simple amistad. ¿Hay algo más entre ellos? ¿Podrían terminar siendo pareja? Son algunos de los temas que se han puesto sobre el tapete en la mesa de debate. Ha sido entonces cuando ha estallado: «¡No quiero que (Omar) esté con ella!», gritaba. «Simplemente porque se me ha dicho somos amigos, somos amigos y si veo que eso existe… me creo lo que me dice la persona con la que he estado cuatro años».

Las exclamaciones de Anabel han dejado claro que siente celos de Alexia Rivas. Como poco, no le hace ninguna gracia que la reportera y colaboradora se acerque más de la cuenta a quien aún es su marido.

Además de la preocupación por su reciente separación de Omar, Anabel tiene otro asunto en su vida que la mantiene bastante ocupada: el estado de salud de su padre, Bernardo Pantoja, ingresado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. El hermano de Isabel Pantoja, enfermo de diabetes, ha sido la segunda causa por la que se ha mostrado especialmente inquieta ante las cámaras.

Cuando le han pedido que hable de su padre y de su pasado en la cárcel, ha dejado claro que no lo hará: «Tengo que estar muerta de hambre ara vender a ese hombre. Jamás me he sentado en un plató y he dicho nada porque tiene todos mis respetos». Asimismo, ha querido dar carpetazo afirmando que el ingreso de su padre en prisión es agua pasada: «Las cosas que se comentaron de su pasado, eso salió en los periódicos. Anabel Pantoja tenía cinco años».

«Yo con mi padre sabéis que no tengo la misma relación que con la Merchi. Sabéis perfectamente lo que hay», añadía. Y se dirigía a Kiko Matamoros para recordarle que él ha tenido problemas familiares en el pasado y al final ha logrado superar sus diferencias con los miembros de su familia: «Tú años atrás te has matado… al final lo que te ha podido es el amor por tus hijos. Eso es lo que me ha pasado a mí».

Te interesará saber...