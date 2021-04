La presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’ ha querido aclarar ciertos aspectos de la contratación de Rocío Flores como colaboradora de su programa tras muchas críticas recibidas por su silencio.

Hace apenas unos días que Rocío Flores hizo su debut como colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ con el fin de comentar lo ocurrido cada jueves en las galas de ‘Supervivientes’. Desde el pasado viernes, han sido muchos los medios de comunicación los que nos hemos hecho eco de este nuevo proyecto profesional de la joven, en el que demostró estar muy nerviosa pero que supo defender a la perfección.

Pues bien, ahora, unos días después de este debut, Ana Rosa Quintana ha querido aclarar algunas de las cosas que se han dicho con el fin de acabar con las especulaciones sobre la contratación de Rocío Flores como colaboradora de su programa: «La productora se puso en contacto con Rocío Flores para que viene a comentar ‘Supervivientes’ antes, no de que saliera, antes de que tuviéramos noticias de que iba a salir el testimonio de Rocío Carrasco, para que quede claro», ha empezado diciendo.

La presentadora de televisión ha continuado explicando por qué decidieron dar el paso de contactar con ella: «Nos parecía un buen fichaje para comentar el reality, porque además, ella ha estado allí, ha participado. Quiero decir, esto es previo. Si contratas a una persona para hablar del ‘reality’ no tiene porqué hablar del tema de su madre porque es algo que está ocurriendo ahora mismo», quiere dejar claro Ana Rosa ante el silencio de la joven respecto al revuelo mediático que han provocado el testimonio de su madre.

Rocío Flores ha optado por no hablar nada sobre su madre

«Yo no sé si ella en el futuro, algún día o nunca, querrá hablar del asunto. Lo que me llama la atención el acoso que está recibiendo esta niña en las redes, empiezo a pensar que no es fortuito. Y ya está. Ella tiene derecho a contar lo que quiera, «, ha terminado diciendo Ana Rosa Quintana sobre todas las críticas recibidas en los últimos días.

Con esta exposición, Ana Rosa quiere dejar claro que la contratación de la joven tiene lugar antes de que se supiera que su madre iba a hablar tras más de 20 años de silencio. La presentadora deja claro que está totalmente en su derecho de no hablar nada sobre su madre si así ella lo considera.

Las críticas a Rocío Flores en las redes sociales no han cesado

Han sido muchos los ojos puestos en ella en su primera aparición en la pequeña pantalla y así se ha demostrado en redes sociales, donde ha habido opiniones para todos los gustos. Teniendo en cuenta que tras la emisión de la docuserie ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ que protagoniza su madre, son muchos los que esperaban que su hija rompiera su silencio en televisión, son innumerables los comentarios que se han podido leer en los minutos posteriores a su intervención televisiva.

Aunque hay quien espera que se relaje frente a las cámaras y muestre su verdadero yo, de momento, Rocío Flores va con pies de plomo y mide cada una de sus palabras. «Rocío Flores ya puede espabilar. La veo súper incómoda de colaboradora, entiendo que es la primera vez, pero esta súper cortada», «Veo demasiada condescendencia hacia ella, aunque este para comentar ‘Supervivientes’ también tiene la actualidad sobre su madre, si no quiere hablar de ello ¿para qué va?» o «si habla mal y si no habla también…» son solo algunos de los comentarios que rezan ahora mismo en Twitter. A pesar de que están en plena actualidad las confesiones de su madre, Rocío Carrasco, todo el equipo la ha acogido y no le han insistido para que respondiera a ninguna pregunta incómoda, un gesto que se desconoce si ha firmado por contrato o si bien tan solo se debe a que han querido apoyarla en su estreno como colaboradora.