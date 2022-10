Ana Rosa Quintana ha vuelto a ‘El programa de Ana Rosa’ pisando más fuerte que nunca. No solo por las excelentes audiencias que cosecha cada mañana gracias a su talento y a su equipo, sino también por los triunfos que sigue logrando con su trabajo y esfuerzo. Los datos le acompañan y cada vez son más los que se unen a su espacio de televisión, donde ella se ausentó durante 10 meses por un problema de salud contra el que ha luchado con fuerza y agarre. La periodista ahora celebra que forma parte de la lista de las 100 mujeres más influyentes de España, donde hay mujeres del deporte, la cultura, el arte o la comunicación, entre otros sectores. Junto a otros nombres como Aitana, doña Letizia, Alicia Koplowitz, Angels Barceló, Chanel o Cristina Pedroche, lo cierto es que la presentadora no puede estar más orgullosa de este reconocimiento. Todas están felices de que hayan contado con ellas y es que forman parte de la misma ya sea por innovación, futuro o reivindicación.

En esta lista destacan todos sus logros profesionales, entre otros, la creación de una productora propia llamada Unicorn Content, en la cual trabajo junto a su mano derecha Xelo Montesinos. «La periodista ha sido Premio de Talento 2014 y Premio Ondas. Unicorn Content es la segunda empresa con más programas en emisión en el país, que, según la consultora GECA, fue la responsable de producir la disparatada cantidad de 2.534 programas de televisión», dicen sobre Ana Rosa Quintana. Justo haciendo alusión a este triunfo Joaquín Prat ha señalado el hecho de que su jefa forme parte de esta lista, aunque él aseguraba entre carcajadas que estaba entre las 25 primeras.

No es la primera vez para ella. De hecho, más de una vez se ha pronunciado sobre qué siente cuando le llaman para comunicarle que, según esta revista especializada en los negocios, ella es una mujer muy influyente en su país. «En mi caso la influencia es un tema de confianza. Una confianza que yo creo que he ido ganando cada día en los más de 40 años que llevo ejerciendo esta profesión de manera honesta con mis espectadores (…) Reconozco que sí hay un momento en el que quiero influir en los demás y es cuando apoyo campañas solidarias. Aquí sí reconozco que deseo que mi mensaje cale en los demás. Quiero, con mi presencia, influirles para que vean la necesidad que tenemos todos de ayudar, colaborar y mejorar esta sociedad», dijo hace algún tiempo.

La Reina Letizia

Pero como bien te decíamos Ana Rosa no es la única mujer de la lista. La Reina Letizia ocupa una posición muy destacada, donde señalan no solo su papel como consorte, sino también como periodista. Además, hacen hincapié en todas las labores sociales que lleva a cabo y cómo logra influenciar debido a su papel como royal. «De dar las noticias en el telediario de TVE, a ser la información ella misma desde 2003, la fecha en la que entró a formar parte de familia real española. La periodista asturiana recibió el Premio Mariano José de Larra, de la APM, con tan sólo 28 años. En 2019, ya como doña Letizia, le otorgaron el Premio de Observatorio Nacional contra la Violencia de Género. En su agenda resaltan los temas de la mujer, la infancia y la juventud, la educación y la cultura. Su discurso lo pronuncia de manera directa y reivindicativa», dicen junto a su nombre. No te pierdas nuestra galería para descubrir muchos de los nombres que componen la lista.