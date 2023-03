Ana Peleteiro, que fue adoptada, muy dura con Ana Obregón

El tema de la nueva maternidad de Ana Obregón sigue dando mucho de que hablar. La presentadora y actriz se ha convertido en madre por gestación subrogada a los 68 de edad. Una noticia que ha impactado a todo el país y que varios después de que SEMANA adelantara su nueva maternidad sigue dando mucho de que hablar. Hay opiniones para todos los gustos. Mientras algunos han aplaudido la decisión de marcharse a Miami para dar la bienvenida a su hija, otros se han mostrado muy críticos con ellos por diferentes motivos: su edad y el hecho que haya sido por vientre de alquiler. La última que ha estallado contra ella ha sido la deportista de élite, Ana Peleteiro, que fue adoptada de niña.

Ana Peleteiro ha compartido su negativa ante la gestación subrogada

La atleta gallega fue adoptada cuando era tan solo una niña, por lo que se ha mostrado muy crítica con la decisión de Ana Obregón, ya que considera que lo que ha hecho es una "aberración". "Sí que estoy en contra de la gestación subrogada y es una puta mierda", ha dicho. Ana Peleteiro se ha pronunciado al respecto sobre uno de los temas más candentes de la actualidad que han generado un gran debate tanto a nivel político como social.

Por este motivo, ha lanzado diferentes mensajes dando su opinión sobre esta práctica. "No compres ni utilices a mujeres en situaciones vulnerables. El separar a un bebé recién nacido de su madre, por culpa de este tipo de prácticas, es una aberración. Para esos bebés, por mucho que otras personas estén pagando por ellos, su madre será siempre la madre que los gestó y los llevó dentro durante nueve meses".

La atleta gallega ha lanzado un órdago a favor de la adopción

La especialista en la prueba de triple salto asegura que hay "cientos de niños en España, en casas de acogida e internados, esperando a que alguna familia les abra la puerta de su casa para tener una vida digna". Además, ha aprovechado su presencia en las redes sociales para mandar un alegato a favor de la adopción, un trámite que ella conoce de primera mano: "Si lo que quieres es ser mamá o papá y no puedes serlo de forma natural, adopta. No compres, ni utilices mujeres en situaciones vulnerables", ha dicho.

Ha mostrado su malestar y ha estallado contra Ana Obregón tras su decisión de convertirse en madre por gestación subrogada: "El tráfico de bebés en España está prohibido, por eso esta mujer ha tenido que ir hasta EE UU para poder llevar a cabo esta ilegalidad. No acaba de ser madre, no. Acaba de comprar un bebé gracias a su estatus económico. Esa niña cuando tenga 10 años tendrá una madre de casi 80". Y termina de manera tajante parafraseando a un periodista: "Comprar seres humanos no está bien, utilizar a las mujeres como si fueran hornos no está bien".

Peleteiro ha hablado en diferentes ocasiones sobre su adopción

Hace tan solo unos meses, Ana Peleteiro hablaba sobre su adopción en el programa Las Uñas, de Sindy Takanashi. “Yo pensaba que mi madre había muerto en el parto y que por eso mis padres me habían adoptado. Para nada”, comentaba. La gimnasta confesaba que es muy común en los niños adoptados que “se monten su propia película” en referencia a su historia personal. “Hay niños que tienen amigos imaginarios, pues yo me imaginé que mi madre murió en el parto y por eso tenía padres adoptivos. Creo que es un juego como para que no te duelan tanto las cosas, protección”, reflexionaba.