La actriz ha salido del retiro que inició hace ya nueve meses por la muerte de su hijo, Álex Lequio, para volver al trabajo y cumplir con los compromisos profesionales que ha aceptado.

Ana Obregón va retomando poco a poco su rutina. Aunque está siendo muy complicado superar la muerte de su hijo, Álex Lequio, la actriz es consciente de que tiene que salir de su retiro para cumplir con ciertos compromisos profesionales. Esto es lo que ha hecho hace apenas unas horas, cuando ha tenido que protagonizar una sesión de fotos para una marca de cosméticos con la que colabora y de la que es imagen desde hace tiempo.

«Hoy salgo de mi retiro. Shooting», escribe Ana Obregón junto a un vídeo en el que vemos a la actriz desde el set de la sesión de fotos. En la publicación podemos ver a Ana muy sonriente mientras cumple con este compromiso profesional. Ella misma desveló hace unas semanas que parte de los beneficios que se saquen con esta firma irán destinados a la Fundación Aless Lequio que está creando.

«A partir de ahora donaré parte de los beneficios de mi colaboración con @lacabine.es a la Fundación Aless Lequio que estoy creando. El dinero de la fundación ira totalmente destinado a la investigación del cáncer. En España mueren cada día 300 personas de cáncer (…) Seguiré colaborando con @lacabine porque sus ampollas son maravillosas, accesibles y en mi caso que no me cuido nada y me da pereza ir a ningún sitio de estética obran el milagro en casa. De esa forma cuando compréis una ampolla aportaréis también vuestro granito de arena a la investigación (…) Y de esa forma podré seguir con tu legado Mi Aless», escribía a principios del mes de enero.

Ana ha salido de su retiro para cumplir con un compromiso profesional

Poco a poco, Ana Obregón va incluyendo en su rutina los planes que siempre hacía antes de que su hijo Álex falleciera a causa del cáncer. Hace apenas unas semanas, veíamos a la actriz en la portada de SEMANA, que publicó unas imágenes de ella, donde la veíamos retomar sus costumbres. Se está refugiando en el yoga y la meditación para superar el dolor tan intenso que siente por la ausencia de su hijo.

Sigue con su rutina gracias a la fuerza que le manda su hijo

Haber presentado las Campanadas en TVE junto a Anne Igartiburu marcó un antes y un después en su retiro. Y es que desde esa aparición pública, parece que Ana Obregón va poco a poco retomando su vida. Tras este gran paso, la actriz volvió a su rutina, acompañada siempre de sus familiares y mejores amigos, que están siendo el apoyo más incondicional en estos momentos.

Mientras retoma sus aficiones favoritas y que más la relajan en estos momentos, Ana Obregón va poco a poco cumpliendo con ofertas laborales que ha ido aceptando: «Puede reaparecer como actriz o como presentadora. Es una grandísima profesional», declaraba hace unas semanas su representante, Susana Uribarri.

En sus redes sociales, Ana sigue compartiendo recuerdos en compañía de su hijo, al que no para de dedicar mensajes de lo más bonitos y especiales. «Tu lección de vida me hace luchar cada día para encontrar un motivo para volver a vivir sin ti», decía hace apenas unos días. No hay duda de que Ana sigue con su día a día gracias a la fuerza que le manda su hijo. Así lo dejó claro cuando se atrevió a dar el paso de dar las Campanadas en televisión.