Ana Obregón ha posado ante los medios de comunicación en el photocall de los Premiso Yago donde además ha recibido un premio.

Han sido unos meses muy difíciles para Ana Obregón. Desde que falleciera su hijo, Álex Lequio, en mayo del pasado año, son contadas las ocasiones que hemos visto a la actriz en un acto público o por la calles de la capital. La vimos dando las Campanadas, un acto que le dedicó a su hijo, y unos meses después vuelve a reaparecer ante los medios de comunicación. Además, lo hace muy «ilusionada», tal y como ella asegura. Ana Obregón ha acudido a recoger el Premio Yago de Honor con el que ya anunciaron que le iban a premiar. Antes del acto de la entrega de los galardones, Ana ha posado en el photocall y tras muchos meses, la hemos vuelto a ver sonreír.

Ana Obregón regresa a los escenarios tras la muerte de su hijo

Tras posar en el photocall ante los fotógrafos que no han querido perderse la cita madrileña, Ana ha entrado a las instalaciones donde se celebra esta gala, de forma reducida y atendiendo a todas las recomendaciones sanitarias, acompañada de su gran amiga y representante Susana Uribarri. Emocionada por el cariño de los medios de comunicación que se encontraban allí, ha asegurado que estaba «muy ilusionada» por recoger este premio. Aquí puedes ver a la popular actriz y presentadora radiante a la llegada de los Premios Yago 2021 y respondiendo a los compañeros. No te pierdas el vídeo y dale al play.

Vídeo: Europa Press

Ana Obregón ha recibido el Premio Yago de Honor «por su valentía y personalidad y por su carisma que la ha llevado a ser un rostro familiar, apreciado por todos los españoles», según el jurado. Al enterarse de la noticia, la actriz no dudó ni un solo minuto en compartirla agradeciendo el cariño recibido y lo feliz que estaba por este galardón.

La actriz se mostró muy orgullosa al recibir este premio

Cuando se conoció la resolución del jurado, Ana Obregón quiso compartir la feliz noticia a través de su perfil de Instagram. «El honor de recibir este premio que otros años ha recaído en mi admirada Angela Molina es mío . Son unos premios que se conceden a los olvidados de la Academia de cine. Por eso quiero daros las gracias de corazón por acordaros de mí.

No se si me lo merezco , se lo merecen los directores y los equipos con los que he trabajado, porque he tenido la suerte de que me dirigieran los más grandes del Cine Español : Vicente Aranda, Fernando Colomo, Luis García Berlanga, Gonzalo Suarez…», comienza diciendo. Y añade: «Lo bonito de un premio a tu trabajo otorgado por un jurado de críticos de cine no sirve para alimentar el ego, lo maravilloso es compartirlo con las personas que quieres. Ojalá hubiera podido compartirlo contigo mi Aless. #gracias #alessforever», siempre recordando a su hijo.

Ahora, este premio ya es un hecho material y Ana Obregón ha acudido perfecta ataviada con un vestido de pailletes asimétrico de Alejandro de Miguel, su diseñador de cabecera que le ha acompañado a lo largo de estos meses y en cada una de sus apariciones especiales. Además, ha lucido un colgante donde se podía leer el nombre de Aless. No te pierdas las fotos del evento. ¡Sigue leyendo!