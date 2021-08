La presentadora continúa su viaje en la capital italiana, donde ha visitado el rincón favorito de su hijo.

Hace unos días, Ana Obregón decidió romper con el ostracismo en el que está sumida desde que murió su hijo Aless para hacer un viaje muy especial en compañía de una de las personas que más la quiere. La presentadora, que perdió a su único hijo el 13 de mayo de 2020, apenas se ha dejado ver en público desde entonces. Este verano la hemos visto en Palma de Mallorca, donde ha posado en bañador, fiel a una tradición que comenzó hace décadas. Ahora se encuentra en Roma con su amiga Susana Uribarri, con la que tenía esta cita pendiente desde hace tiempo.

Durante su periplo por la capital italiana, ambas amigas han recorrido los principales lugares de interés de la ciudad: la Fontana de Trevi, la Piazza di Spagna, la Piazza Navona, el Trastévere… También han visitado un sitio muy especial para Ana y Álex Lequio. Ella misma ha compartido lo que ha sentido al estar de nuevo allí. «Esta mañana he estado en tu lugar favorito de Roma: la casa de la maravillosa familia de @alessandrolequiosr. El Palazzo Torlonia«, ha escrito en su cuenta de Instagram.

Ana recuerda las Navidades con «la nonna» de Aless

«Demasiados recuerdos tuyos correteando por este maravilloso patio situado en este histórico Palazzo construido en el siglo XVI. Tus navidades con la “nonna», mi adorada Sandra, y tantos momentos que de golpe se amontonan como si el alma en estos rincones volviera a latir de nuevo«, ha señalado en un post que resulta emocionante. Y que acompaña de hashtags como «ricordi», «roma», «palazzotorlonia» y el que siempre acompaña sus publicaciones (así como las de Alessandro Lequio): «alessforever».

Con estas vacaciones en Roma, la actriz y presentadora intenta salir a flote de un duelo que aún la tiene sumida en el más profundo dolor. Y del que poco a poco recupera fuerzas gracias al apoyo de las personas que la quieren y que no han dejado de arroparla desde que falleció su hijo.

Susana Uribarri, amiga y representante de Ana, le ha dedicado unas bonitas palabras. «Calor, risas , complicidad y más de 10 kilómetros recorridos como 2 turistas más 🇮🇹

Hoy puedo aseguraros que me iré a la cama muy feliz .💫 Después de más de 1 año @ana_obregon_oficial consiguió recuperar su alegría por pasear y bromear por una gran ciudad. Grazzie Roma», ha escrito en su perfil de Instagram.

Susana Uribarri aplaude «el gran paso» que ha dado Ana

«Ojalá este verano sea el principio de que te recuperemos amiga , que gran paso has dado. Aless estuvo muy presente en nuestras conversaciones, pero tus ojos Anita desprendían una luz mágica cada vez que recordabas rincones de Roma que disfrutasteis juntos», añade en su post. «Qué alegría conseguir que dieras este gran paso. Te quiero mucho y a seguir siendo fuerte amica Mía Bellaaaaa».

Esta escapada a Roma era una cita pendiente desde hace dos años. «Ella ha conseguido sacarme de casa después de 15 meses de mi retiro en los que he vivido mi duelo entre cuatro paredes sin querer (ni poder) ver el mundo sin mi hijo», relataba Ana al inicio de estas vacaciones tan especiales en Italia. «Me ha cogido de la mano y me ha traído a Roma, un viaje que teníamos pendiente para cuando Aless se curara. Y aunque mi corazón sigue de luto, quiero volver a caminar por las calles, salir a comer y cenar, respirar ese aire de la Ciudad Eterna que tantos recuerdos me trae de los años en que trabajé aquí en series y películas. Ella es mi amiga desde que éramos casi unas niñas. Es mi amiga del alma. Sé que Aless te estará agradeciendo desde el cielo estos días en Roma con su mamá. Gracias @susanauribarri. Te quiero amiga», añadía.

Antes de tomar un vuelo rumbo a Roma, Ana compartía una reflexión en la que, una vez más, recordaba a Aless. “Al final siempre gana quien sabe amar”, explicaba en su Instagram. «Yo ya he he ganado porque he amado y amo a mi hijo con toda mi alma, aunque no este aquí conmigo. Así que me considero una ganadora (muy triste), pero a fin de cuentas “una ganadora. Gracias a todos por cogerme de la mano con tanto cariño y amor. Me habéis ganado para siempre».