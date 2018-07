Ana Obregón: “Sé que esta pesadilla acabará pronto”

Ana Obregón lleva unos meses desaparecida de la vida pública, centrada en la salud de su hijo, Álex Lequio. No dudó en dejar todos sus compromisos profesionales, como su gira con la obra de teatro, ‘El contador del amor’. De hecho, se desplazaron hace un tiempo a Nueva York, junto a Alessandro Lequio, para que el joven se sometiera allí al tratamiento para luchar contra el cáncer.

[Ana Obregón y Alessandro Lequio lo dejan todo para centrarse en su hijo]

La actriz volvía este martes a las redes sociales con una instantánea en la que aparece junto a su hijo Álex Lequio y su expareja, Alessandro Lequio. Junto a la foto, Ana Obregón manda un mensaje de agradecimiento: “Perdonad estos 4 meses de silencio en los que como madre entenderéis lo que estoy pasando. No quería dejar pasar más tiempo sin agradecer de corazón a cada uno de vosotros los mensajes de apoyo, cariño y respeto que nos han dado fuerzas para seguir luchando cada día. Sé que está pesadilla acabará pronto. No vemos la hora de volver a España! ❤️”, ha escrito la actriz.

Ana Obregón ha vuelto a las redes sociales tras meses desaparecida

Ana Obregón lo ha dejado todo para estar junto a su hijo. Desde que el pasado mes de abril le descubrieran el problema de salud a Álex Lequio, los padres del joven se han desplazado hasta Nueva York para ponerse en manos de los mejores oncólogos. Ana Obregón y Álex se han quedado allí, pero Alessandro Lequio ha estado yendo y viniendo todo este tiempo.

Su hijo subió la misma foto pero con otro mensaje

Alessandro Lequio habló de la enfermedad de su hijo en un evento hace unas semanas

Hace apenas unas semanas, su padre Alessandro Lequio, que viaja constantemente a Nueva York para reencontrarse con su exmujer y su hijo, hablaba del delicado momento por el que están pasando en un evento organizado por la empresa de marketing de su hijo, Polar Marketing.

Muy emocionado, Alessandro Lequio se enfrentó a los medios

Visiblemente emocionado, el colaborador de ‘El Programa de Ana Rosa‘ respondió a las preguntas de la gran cantidad de prensa que se congregó en el local y comenzó aclarando la ausencia de su hijo: “Álex no ha podido venir, tenía la intención de hacerlo, pero no solo a esto, quería venir unos días para estar con la familia, para estar en casa, para alejarse del día a día del hospital, pero se lo desaconsejaron por completo. Yo vengo a suplir su ausencia. Entended que me cuesta mantener una sonrisa, pero es lo que hay que hacer”.

Apoyando un evento organizado por la la empresa de marketing de su hijo, Polar Marketing