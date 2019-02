Ana Obregón desvela cómo va la recuperación de Álex Lequio

8 Ana Obregón quiere olvidar ya el capítulo de esta vida

A pesar de que ya ha pasado lo más complicado, Ana Obregón aún tiene dificultades para relatar cómo han sido sus meses: “Sinceramente me está costando bastante hablar del tema. Nosotros ya estamos como que esto “ya está y falta poquito”. Y cuesta porque a lo mejor me derrumbo, pero yo creo que no. Así como he estado nueve meses con una adrenalina luchando en Nueva York, él sobre todo, y no me he derrumbado en ningún momento. No he dormido en ocho meses, y ahora no duermo de la felicidad de ver que todo va bien”.