Ana Obregón responde a Alessandro Lequio: "Te has equivocado"

Ana Obregón aclara que Lequio no es el único que ha aportado capital para hacer posible la Fundación de su hijo: "Yo he aportado mi trabajo de estos años".

Hace apenas cuatro días, Ana Obregón presentó en solitario el primer acto de la Fundación Aless Lequio. Una entidad sin ánimo de lucro en la que ha puesto muchas ganas e ilusiones. Y que ha hecho realidad gracias al apoyo y colaboración de su ex, Alessandro Lequio. Entonces llamó la atención que el italiano no estuviera presente en el acto, el primero que organizaba la entidad ante los medios de comunicación. El colaborador de ‘El programa de AR‘ ha explicado que el motivo de su ausencia fue "un simple trancazo", no el covid, como indicó la presentadora ese día. Lo cierto es que su ausencia se interpretó como la consecuencia, quizás, de una falta de entendimiento entre ellos. Ahora, la actriz ha pronunciado unas palabras con las que matiza las recientes declaraciones del padre de su hijo.

"Te has equivocado en decir que esa es la única donación, ya que yo he aportado mi trabajo de estos años, así como los 30.000 euros necesarios para abrir una fundación", ha explicado a través de las redes sociales. "Lo importante es que la fundación de nuestro hijo es su sueño cumplido. Sé fuerte para ayudar a los demás y salvar vidas en nombre de Aless".

Ana Obregón: "El único motivo por el que me levanto cada mañana es seguir el legado de mi hijo"

Para Ana Obregón, la fundación creada en memoria de su hijo, fallecido el 13 de mayo de 2020 como consecuencia del cáncer, se ha convertido en uno de los principales motores de su vida. "El único motivo por el que me levanto cada mañana es seguir el legado de mi hijo, hacer todo lo que él quiso y no pudo", recordó el viernes 3 de febrero, en la convocatoria de prensa organizada por la fundación.

En declaraciones a SEMANA, Alessandro Lequio aclaró que el dinero recaudado para la Fundación Aless Lequio ha sigo gracias a sus esfuerzos. " Todo lo que ha conseguido la fundación ha sido gracias a mí. La fundación tiene un capital de 4 millones de euros que yo he conseguido. Se trata de una herencia que yo he conseguido. Conseguí al señor, que era amigo mío, se enamoró del proyecto. Tristemente, ha fallecido.", destacaba el colaborador. Tal y como apuntaba a esta revista, su papel se ha centrado en la búsqueda de fondos que ayuden a "financiar proyectos como el que vamos a entregar en febrero". También dejaba claro que no tiene intenciones de ganar notoriedad con su papel en la fundación: "Lo hemos creado juntos, solo que no me gusta aparecer y no voy a aparecer".

Alessandro Lequio: "Mi bandera siempre ha sido el silencio y seguirá siendo el silencio"

Hace apenas unas horas, Lequio daba explicaciones sobre los motivos que lo llevaron a quedarse en casa cuando Ana hizo entrega de los dos primeros donativos de la fundación. "Pensé que era necesario y prudente quedarme en casa. Pensaba que era covid, pero era un simple trancazo. Estaba catatónico", empezaba diciendo. "No sé hablar de mi hijo, no lo sé hacer y no lo voy a hacer. Para eso está Ana, que lo hace de maravilla. Cada uno somos como somos... Mi bandera siempre ha sido el silencio y seguirá siendo el silencio".

Las declaraciones de Ana Obregón ponen en evidencia las diferencias de criterios entre Ana Obregón y Alessandro Lequio, a quien, por cierto, la conocida bióloga agradeció sus esfuerzos en su perfil de Instagram hace unos días. "Todo hubiera sido imposible sin la ayuda de @alessandrolequiosr , gracias a él, su amigo Manuel Godia consiguió una donación importantísima , y sin @nacho.ansorena , amigo y socio de mi hijo", escribía.