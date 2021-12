Ana Obregón no para de trabajar. A pocos días de vivir lo que es para ella una de las peores épocas del año desde que falleció su hijo, Álex Lequio, ahora se encuentra rodando los especiales de Navidad. Esto le lleva a desconectar del trance más duro de su vida. Tanto es así que incluso se atreve a mostrar su lado más divertido durante las sesiones de trabajo. Ese lado que había perdido, pero que poco a poco va recuperando.

En medio de una sesión de fotos y mientras se prepara para que el maquillador termine de hacerle unos retoques, Ana Obregón muestra su lado más bromista. Alguien del equipo le hace esta instantánea, en la que aparece sentada sacando la lengua y presumiendo de pierna con un vestido de lo más elegante.

Junto a la foto, la actriz escribe: «No tienes que ser perfecta… basta que tu corazón lo sea». Pero la reflexión no es lo que ha llamado la atención de esta publicación. Y es que es la primera vez que vemos el lado más bromista de Ana Obregón desde que falleciera su hijo. Aunque lleva por dentro el dolor, la actriz está siendo capaz de divertirse y eso es una gran noticia.

Ana Obregón muestra su lado más divertido

Pero esta foto no es la única que nos ha permitido ver cómo se encuentra. Ahora que está a pocos días de dar un año más las Campanadas hace que tenga que estar trabajando en especiales que se emitirán en esta época del año. Esto la mantiene entretenida y también le permite volver a ver a gente de la televisión a la que conoce desde hace años.

Dejando ver su sentido del humor, Ana Obregón ha querido compartir con sus seguidores la realidad de una sesión de fotos o de un rodaje para televisión. Y es que si un vestido te queda grande, no pasa nada, hay alternativas para que se vea perfecto ante la cámara. Y no hay nada como ponerle imperdibles.

Ha dejado ver lo que se oculta en la televisión

Este pasado fin de semana dejaba ver de nuevo su lado más desconocido, sobre todo si hablamos de los últimos años. Y es que madre e hijo solían emular a Michael Jackson bailando el ‘moonwalk’, un baile que popularizó el artista en 1983 y que fue repetido por millones de seguidores durante décadas. Aunque es una técnica muy difícil, la intérprete lo sabe a la perfección y así lo ha mostrado en un vídeo publicado en sus redes sociales por ella misma. Unos segundos que acompaña de un emotivo texto con el que deja claro que le rinde homenaje al que ha sido, sin duda, el hombre de su vida.

«No me gustan los sábados. Parece que es el día en el que el dolor muerde más y te echo insoportablemente de menos. Siempre bailábamos juntos el Moon Walker… Llevaba años sin hacerlo pero hoy, en lugar de quedarme encerrada en mi cuarto, me he ido al gimnasio y aquí os dejo un pequeño tutorial. Espero que desde donde estés te guste vérmelo bailar de nuevo 🙏🏽», escribía.

Como acostumbra a hacer desde que falleció su hijo, Ana no deja de compartir imágenes de él junto a reflexiones que demuestran claramente cómo está viviendo su duelo. Hace unos días volvía a dar un consejo, de esos que se han convertido en habituales en ella: «Nunca olvides cuidar a las personas que quieres, por si algún día no puedes tocarlas y tienes que imaginártelas para seguir viviendo. Y créeme, vivir así, aunque finjas lo contrario, no es vivir. Feliz tarde de domingo a tod@s».