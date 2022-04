Ana Obregón está a punto de recordar una fecha que le rompe el alma. El 13 de mayo se cumplen dos años de la muerte de su hijo, Álex Lequio, que falleció después de dos años de incansable lucha contra el cáncer. A la actriz no le hace falta que llegue esa horrible fecha para recordar a su hijo, ya que todos los días lo recuerda y varias veces a la semana, le dedica mensajes de amor a través de las redes sociales.

Pues bien, aunque nos tiene acostumbrados a publicaciones de lo más duras recordando a su hijo, no ha sido hasta ahora cuando ha querido recordar la canción que le cantaba cuando era apenas un bebé. «Cuando eras pequeño siempre te cantaba esta canción para dormir», ha escrito en su Stories.

Junto a la imagen, en la que vemos a Ana Obregón posar tumbada en un sofá, y en la que escribe esto, la actriz comparte cuál es la canción que su hijo le pedía para relajarse. Se trata del tema Buonanotte Fiorelli, de Francesco De Gregori. Esta es la primera vez que revela una de las canciones favoritas de su hijo, una canción que conseguía tranquilizarlo. Su madre ahora ha querido recordarlo emocionada.

Ana Obregón recuerda la canción favorita de su hijo para dormir

Esta canción la ha recordado justo cuando ha podido disfrutar de unos merecidos días de descanso en Roma. Ha viajado hasta allí junto a su amiga, Susana Uribarri, que se ha convertido en su refugio durante estos años tan complicados. «En la vida es importante tener una amiga que sea espejo y sombra. El espejo nunca miente, y la sombra nunca se aleja… Gracias @susanauribarri por volver a cogerme de la mano, sacarme (literal) de casa y meterme en un avión para aterrizar en la ciudad Eterna. Feliz semana Santa a tod@s ❤️», escribía agradecida.

Ha pasado la Semana Santa en Roma con su amiga

Justo cuando se cumplían 23 meses de la muerte de su hijo, Ana lo recordaba a través de una desgarradora carta. Están siendo unos años complicados para la actriz, que no olvida a su hijo. «💔𝟚𝟛 𝕄𝕖𝕤𝕖𝕤 𝕤𝕚𝕟 𝕥𝕚 💔 Tengo un lugar donde guardo todo lo que no pudo ser. Todos tus “te quiero Mamá”, tus abrazos, tu risa, tu genialidad, tu protección, tu ejemplo y tu generosidad. Un lugar lleno de ti y vacío de mí. Y sabes una cosa hijo mío. He aprendido que es mentira que el tiempo todo lo cura… Hay heridas que siguen sangrando toda la vida, pero aprendes que la distancia puede evitar un abrazo, un beso… pero nunca este amor infinito que crece cada día. Ojalá puedas sentirlo allá dónde estés 🙏🏽 #23meses #sinti #hijo #madre #love #amordemadre #amorinfinito #alessforever«, decía hace unos días. Ahora, en apenas unos días, se cumplirán dos años de la muerte de su hijo, al que le dedicarán unas bonitas palabras. Estamos seguros.

