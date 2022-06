Ana lleva semanas centrada en el libro que prepara sobre su hijo, Álex Lequio. «Después de dos años he reunido las fuerzas suficientes para empezar a escribir este libro. Se lo debía a mi hijo. Durante su enfermedad empezó a escribir una joya qué nunca pudo terminar. Tardé casi un año en poder leerlo. Su talento para la escritura no podía quedar en un cajón. Siempre me decía que su mayor deseo era publicarlo. Por eso las torpes palabras de su madre envolverán sus maravillosas paginas en un libro en el que todos los beneficios irán a su Fundación para investigar el cáncer. Llevo casi un mes en mi habitación de Mallorca escribiendo este doloroso viaje lleno de amor de una madre y su hijo», ha publicado la propia Ana en su cuenta de Instagram.