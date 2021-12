Esta Nochevieja va a ser muy diferente para Ana Obregón a como la tenía planeada. La popular actriz iba a repetir por segundo año consecutivo la experiencia de despedir el 2021 y dar la bienvenida al nuevo junto a Anne Igartiburu en la Puerta del Sol. Las dos mujeres ya hicieron lo mismo en las Campanadas del pasado año. Sin embargo, el positivo en coronavirus de Ana Obregón ha truncado sus planes y tendrá que pasar la noche más mágica del año sola en casa. Además, será su noche más difícil, ya que será la primera Nochevieja sin su madre y la segunda sin su hijo. Tras confirmar su positivo, la presentadora ha reaparecido en redes para agradecer todo el cariño que ha recibido y de paso contar cómo se encuentra.

Ana Obregón: «No puedo negar que me encuentro muy triste y sola»

«No se me ocurre mejor forma de agradecer todos los mensajes de cariño que he recibido estos días que compartir con vosotros algunos de los momentos que he vivido despidiendo el año desde la Puerta del Sol en @rtve», dice junto a diferentes imágenes de años anteriores durante las Campanadas. «Siempre con los mejores compañeros, desde el maestro Joaquin Prat, a mi querido Ramontxu, y a mi adorada @anneigartiburu», ha explicado. Sin embargo, el motivo de su reaparición, además de agradecer el cariño recibido es el de desvelar cómo se encuentra tras su positivo. «Me encuentro bien, no puedo negar que muy triste y sola», ha revelado.

Ana Obregón ya no puede más y ya acepta cada uno de los golpes que la vida le está dando. De hecho, ni si quiera ya le da importancia a que sea la pandemia la culpable de que no pueda estar en la Puerta del Sol: «Pero todo eso no es culpa del COVID, es la vida que a veces te castiga demasiado. Y sin embargo no pierdo la esperanza.. A fin de cuentas “la esperanza es lo único que nos queda cuando hemos perdido TODO»», ha dicho visiblemente desolada por la última noche del año.

El mensaje de la presentadora para confirmar su positivo

«Siento muchísimo tener que comunicaros que he dado positivo en Covid y no podré estar en la Puerta del Sol despidiendo el año con todos vosotros como me hubiera gustado. Deciros que estoy bien , en casa, como si fuera un catarro superfuerte gracias a las vacunas. Esta variante vuela, está en todas partes. Os lo dice alguien que no ha salido de su casa en todas las Navidades y sin embargo lo he cogido», dijo este miércoles. «Lo que más me entristece es no poder estar en ese balcón de la Puerta del Sol para agradeceros a todos de corazón el apoyo y el cariño tan inmenso que he recibido todo este año a través de la redes, en los medios de comunicación y en la calle. ❤️», confesó muy apenada.