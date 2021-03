Ana Obregón ha sido galardonada por el Premio Yago de Honor 2021, un premio que otorgan, según ella misma, a las grandes olvidadas del cine español.

Ana Obregón lleva tiempo alejada de los escenarios, sin embargo, su dilatada carrera como actriz acaba de ser premiada. A pesar de que algunos puedan llegar a pensar que ha sido en los recientes Premios Goya, nada más lejos de la realidad, pues la intérprete ha sido galardonada en el Premio Yago de Honor 2021. Una condecoración que ha recibido, según el jurado, «por su valentía y personalidad y por su carisma que la ha llevado a ser un rostro familiar, apreciado por todos los españoles«. Orgullosa de ello, Ana Obregón ha compartido este momento en sus redes sociales, dejando claro que se siente muy agradecida ante este reconocimiento.

«Esta foto que parece de otra vida es para agradecer el Premio YAGO DE HONOR 2021 de cine que me otorgaran el 22 de este mes. El honor de recibir este premio que otros años ha recaído en mi admirada Angela Molina es mío. Son unos premios que se conceden a los olvidados de la Academia de cine. Por eso, quiero daros las gracias de corazón por acordaros de mí», ha comenzado diciendo Ana Obregón. La actriz siente un sabor agridulce, no por el significado del premio, sino por no tener la posibilidad de compartirlo con su hijo, Álex Lequio, al que tanto echa de menos. La empresaria ha querido agradecer públicamente que hayan pensado en ella y, además, se lo ha querido dedicar a todos aquellos con los que ha trabajado mano a mano con ella, un bonito gesto que muchos de sus amigos han aplaudido.

Todos los que han tenido la suerte de trabajar junto a ella, han reconocido lo excelente compañera que es y así lo demuestran los muchos comentarios públicos que rezan en esta publicación. Entre ellos de Lidia San José, Javier Calvo o su propia amiga y representante, Susana Uribarri, quienes destacan todos los valores que caracterizan a la actriz. No han sido los únicos, también desde la cuenta oficial del Premio Yago han aplaudido estas palabras: «Te mereces todo, Ana. Te queremos muchísimo».

No obstante, no han sido las únicas palabras que han emocionado a los seguidores de Ana Obregón, ya que una vez más se ha vuelto a demostrar que ella no quiere los premios para alimentar su ego, sino para compartirlo con sus seres queridos. «No sé si me lo merezco, se lo merecen los directores y los equipos con los que he trabajado porque he tenido la suerte de que me dirigieran los más grandes del Cine Español: Vicente Aranda, Fernando Colomo, Luis García Berlanga, Gonzalo Suárez…Lo bonito de un premio a tu trabajo otorgado por un jurado de críticos de cine no sirve para alimentar el ego, lo maravilloso es compartirlo con las personas que quieres. Ojalá hubiera podido compartirlo contigo mi Aless. #gracias #alessforever», ha escrito.