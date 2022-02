El 13 de mayo de 2020, la vida de Ana Obregón cambiaba para siempre tras la muerte de su único hijo, Álex Lequio. El joven empresario, que estuvo luchando contra un cáncer muy agresivo durante dos años, no pudo más y falleció en un hospital de Barcelona. Los padres del fallecido, la actriz y Alessandro Lequio no se separaron de Aless (así le llamaba su entorno cercano) durante sus últimos días. Pero no estuvieron solos. Y es que Ana Obregón no fue la única mujer que quedó destrozada, también Carolina Monje, la novia de Aless, que lo dejó todo por estar junto a su novio en los momentos más complicados de su vida. Ana y Carolina han estado muy unidas. Prueba de ello es que la actriz no se separó ni un momento del funeral de Álex que celebraron el 30 de junio de 2020 en la iglesia de Nuestra Señora de la Moraleja. Sin embargo, en su cita con Bertín Osborne de este lunes, ni rastro de la joven. ¿Cuál es el motivo?

Álex Lequio y Carolina Monje mantenían una relación de casi dos años

Ana Obregón dio su entrevista más dura este lunes en ‘Mi casa es la tuya’, el programa de entrevistas de Bertín Osborne. En una casita de Marbella, se sinceró con el presentador y contó el sufrimiento que vivió su hijo durante la enfermedad aunque siempre lo hizo con una sonrisa en la boca y muy optimista en su lucha. Además, también se rompió al recordar cómo fueron sus últimos días y cómo ha sido la vida de ella desde aquel día. Habló de sus grandes apoyos: sus amigos, sus hermanas, Celia y Amalia, sus padres y Alessandro Lequio. Pero en sus palabras no se escucha el nombre de Carolina Monje, la joven que estuvo junto a su hijo hasta el final.

Tras casi dos años de noviazgo, la relación entre Álex Lequio y Carolina Monje estaba más que afianzada. Sin embargo, el cáncer les arrebató la felicidad y su historia de amor. Ahora, ella está inmersa en sus diferentes proyectos profesionales, pero sobre todo en su firma de ropa homónima. Centrada en su trabajo, ha intentado desvincularse de ser la «novia de» y mantener un perfil bajo.

Ana Obregón ha respetado el silencio de Carolina

Algo que ya hizo durante su noviazgo con el joven empresario. Siempre en un segundo plano, Carolina ha querido evitar convertirse en protagonista y este podría haber sido el motivo por el que su nombre no sonó en el programa de Bertín Osborne. Desde el fallecimiento de Álex Lequio, Carolina Monje ha querido mantenerse al margen y ha guardado silencio en muchos momentos. De hecho, son contadas las publicaciones que ha hecho dedicándoselas a él, ya que es conocedora de que estas publicaciones se iban a convertir en información de interés y ella no quería esto.