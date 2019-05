Ana Obregón envía un nuevo dardo envenenado a Alessandro Lequio

4 «He ejercido de madre y de padre», ha dicho

Durante esta entrevista se habló de la confirmación de Ana Obregón como nueva concursante de ‘MasterChef Celebrity’: «Me encanta comer bien, pero cocinar… Tampoco he tenido tanto tiempo, porque me he dedicado a trabajar, a ejercer de madre y de padre, llegar a casa tarde del trabajo… pues imagínate», dijo sin pensar en la declaración que acababa de realizar.