Ana Obregón desvela sus planes con el proyecto que Álex Lequio dejó sin terminar

Ana Obregón tiene claro que cumplirá las últimas voluntades de su hijo. El joven falleció a los 27 años, pero tenía muy claro qué quería que pasará con lo que tenía. También cuáles eran sus planes para cuando ya no estuviera, un deseo que su madre ha cumplido a rajatabla. Entre ellos, está su libro, el cual quedó inacabado y la actriz se esforzará en terminar. Sobre este detalle ha sido preguntada la artista, quien está de regreso a Mallorca, isla que ha supuesto para ella un auténtico refugio cuando la vida le apretaba. Ella trata de recuperar su rutina y, de hecho, este miércoles publicamos en SEMANA que estaba empezando a sonreír. Te mostramos un reportaje exclusivo en el que se podía ver a Ana Obregón junto a su amigo Raúl Castillo, que le ha demostrado lealtad y amistad desde que sus caminos se cruzaron.

Ana empieza a disfrutar los placeres de la vida, pero eso no quita que tenga en mente todo el tiempo a su pequeño. Álex Lequio y ella estaban muy unidos, por lo que ella pondrá todos sus esfuerzos en que lo que se quedó pendiente para él, finalmente vea la luz. Para ello tendrá que implicarse en este libro que no se sabe cuando se publicará todavía. Justamente esta semana Paz Padilla le enviaba un consejo a su amiga, Ana Obregón, a quien recordaba que debía ser positiva, pese a todo. Ella considera que Ana se está enterrando en vida y con su actitud no conseguirá sobreponerse de un golpe tan duro como perder a un hijo. A pesar de que al lado de la artista tiene a su familia y a mucha gente que la quiere, la actriz sigue pasando un durísimo duelo del que le está costando salir.

Quizás el libro de Álex para ella sirva como catarsis y le ayude a que salgan todas las emociones que tiene escondidas. En sus redes sociales suele confesarse sobre la oscura etapa que vive desde que falleciera su hijo en el mes de mayo del pasado año, un trágico día que jamás olvidará. Para igual que para Alessandro Lequio Instagram se ha convertido en un lugar en el que rendirle homenaje y en el que comparten numerosas imágenes de Álex que para sus seguidores son inéditas. Puede que en esta obra literaria deje su sello también el italiano, quien acompañó a su hijo hasta el último día en la batalla contra el cáncer en la que demostró ser un guerrero.

Los padres de Álex demostraron ser un ejemplo, al igual que él que siempre tuvo una actitud positiva ante cualquier adversidad. Dejó un poso entre sus seres queridos entre los que, además de sus progenitores, se encuentra Carolina Monje, la que era su pareja. La joven ha seguido con sus sueños tras su muerte y continúa triunfando en el mundo de la moda gracias a su firma textil, algo que, a buen seguro, le aconsejó el que fue «su gran amor».