Después de dos años muy difíciles en los que Ana Obregón ha dicho adiós a su hijo, Álex Lequio, y a su madre, doña Ana Obregón, ahora tiene que despedir a otro de sus grandes pilares, su padre, don Antonio García, quien ha fallecido a los 96 años. Una noticia que ella misma ha querido hacer partícipes a sus seguidores en redes a través de una emotiva carta dirigida a su «amado papá».

A continuación reproducimos el mensaje íntegro de Ana Obregón a su padre:

«Anoche nos dejaste. Fue como un rugido que surcó el cielo para reencontrarte con Mamá, el amor de tu vida y con mi hijo, tu nieto preferido. Has vivido 96 años; difíciles en tu infancia cuando tuviste que empezar a trabajar durante la guerra cuando apenas eras un niño de 12 años limpiando pocilgas, pero con tu pasión y tu trabajo incansable durante 70 años conseguiste crear una gran empresa. Por eso recibiste una merecida ‘Medalla al mérito del trabajo’.

He coleccionado millones de momentos únicos contigo que guardo tatuados en mi corazón y que ahora utilizaré para poder seguir respirando porque en dos años me habéis dejado huérfana de padres y de hijo. Ahora las tres personas que más quiero en mi vida no estáis aquí conmigo y te juro, Papá, que no sé cómo lo voy a hacer. Es un privilegio y un gran honor ser tu hija. Gracias Papá por tanto. Te quiero infinito. Por favor, cuida mucho de mi hijo hasta que llegue. Eternamente juntos. Tu hija, Ana».

La etapa más dura en la vida de Ana Obregón

El fallecimiento del padre de Ana Obregón se produce en una etapa muy complicada para la actriz y presentadora. Como ella bien recuerda en su carta de despedida a su progenitor, las tres personas a las que más ha querido se han marchado en estos últimos dos años. Las condolencias por la muerte de don Antonio García no se han hecho esperar. Entre ellas, las de muchos rostros conocidos como Eva González, Paula Echevarría, Vicky Martín Berrocal o Lorena Gómez que han querido enviarle un fuerte abrazo y un mensaje de ánimo.

Su gran amiga, Susana Uribarri, le ha dedicado el siguiente post: «Tu papi al que conocía mucho, al que admiraba y adoraba como a tu mami y a tu hijo necesitaba descansar. Ahora te quedas huérfana de tus seres más importantes, pero aquí te cuidaré ahora y siempre. Antonio maravilloso D.E.P». Los últimos años, la salud de don Antonio García se había resentido y su hija se había volcado en su cuidado. El pasado mes de junio, Ana Obregón le dedicó un significativo post desde Mallorca, el destino estival de la familia. «Me estoy aprovechando de ti estos días Papá, no paro de besarte y achucharte. Aunque sé que por dentro tú echas infinitamente de menos al amor de tu vida y yo al mío, no nos decimos nada. Solamente nos abrazamos mirando a ese mar Mediterráneo que un día nos hizo tan felices».