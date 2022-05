Ana Obregón está viviendo uno de los peores días de su vida. La actriz lleva dos años duros, sobrellevando como puede la muerte de su hijo, Álex Lequio, que falleció el 13 de mayo de 2020, en plena pandemia de Covid-19, por culpa de un cáncer. Una enfermedad contra la que estuvo luchando durante dos años. De hecho, se encontraba en Barcelona sometiéndose a un nuevo tratamiento.

Este viernes hace justo dos años que Álex Lequio dejaba este mundo y su madre ha querido dedicarle un bonito mensaje desde «la oscuridad» en la que está inmersa desde su partida: «𝑴𝒊 𝑨𝑳𝑬𝑺𝑺. Las palabras no alcanzan cuando lo que se quiere decir desborda el alma. Hoy hace dos años que se apagó la luz del mundo con tu partida. Desde entonces he aprendido a estar en la oscuridad, fingiendo que vivo, respiro, trabajo, existo… Pero yo no soy la víctima, la víctima eres tú», ha empezado diciendo totalmente rota.

No puede soportar en ciertos momento el dolor y así lo ha querido decir: «Porque con 25 años empezaste esta batalla. Desbordabas tanto amor por la vida, bondad, ingenio, solidaridad y un talento inmenso para tener un futuro brillante iluminándonos a todos los que estábamos a tu alrededor. Un futuro que el Puto cáncer te arrebató. Me rompe tu ausencia, la rabia, la injusticia, la tristeza, la melancolía y un cóctel de sentimientos que duelen tanto que muchas veces no puedo soportar», continúa diciendo.

Ana le dedica un mensaje a su hijo dos años después de su muerte

Vídeo: Instagram.

Y sabe a ciencia cierta que sigue igual de dolida que el primer día: «El tiempo no lo cura todo, no cuando tienes que decir adiós a tu hijo para siempre. Sé que lo entiendes y perdonas mis lágrimas de cada día. Aunque sigan siendo rojas. Por favor no te preocupes por mí, me llenan de amor y compasión todas las personas y sé que tú desde donde estés se lo agradeces cada día», le hace saber.

«Gracias por pintarme el cielo cada mañana de un azul diferente con nubes derretidas para alegrarme. Papá y yo seguimos tu legado con tu Fundación para investigar el cáncer y ayudar a los demás. Esa es mi única ilusión en este momento. Mientras tanto seguiré abrazándote en mis sueños y perdonándome la vida cada día con tu ejemplo de valentía. Te echo tanto de menos… Echo tanto de menos la vida… Eres el amor de mi vida, por favor no lo olvides nunca. Eternamente juntos, Mamá. #2añossinti #amordemivida #eternamentejuntos #hijo #alessforever💔«, termina diciendo.

Álex Lequio recibe homenajes por parte de toda su familia

Pero no es el único homenaje que le han rendido por parte de su familia. Su padre, Alessandro Lequio, ha sido un poco más conciso. Con una foto de cuando Álex era pequeño durante un viaje a Roma, el colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’ ha recordado la fecha de su nacimiento y la de su muerte. Porque sí, es un día triste: «#alessforever #lequiocity 23/06/1992 13/05/2020″, ha escrito.

Por su parte, su prima, Celia Vega-Penichet, a la que estaba muy unida, le ha dedicado unas bonitas palabras: «13 May 2020 was the worst day of my life. Love you and miss you so much ♥️ [El 13 de mayo de 2020 fue el peor día de mi vida. Te quiero y te echo mucho de menos»]», le dice la joven a su primo con varias fotos de ellos juntos.

