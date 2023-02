Ana Obregón sigue trabajando en el legado de su hijo, Álex Lequio, fallecido el 13 de mayo de 2020 a causa de un Sarcoma de Ewing. Tras su muerte, la actriz y presentadora ha trabajado para conseguir que sus sueños y lo que él empezó, siguiera adelante. Primero lo hizo al lanzar la Fundación Aless Lequio, que trabaja para entregar donativos a entidades dedicadas al estudio de esta enfermedad. Durante todo este tiempo, también ha estado inmersa en la escritura del libro que comenzó su hijo y que no pudo terminar. Un libro que ya está terminado, incluso impreso y ya hay fecha de lanzamiento. 'El chico de las musarañas', que así es como se llama el libro que han escrito madre e hijo junto a la editorial Harper Collins, estará a la venta el próximo 19 de abril en todas las librerías y grandes superficies.

La polifacética artista ha anunciado la noticia a través de las redes sociales, donde ha ido pequeños datos y detalles sobre este libro que ya se puede reservar en algunas plataformas como Amazon, Casa del Libro, FNAC o El Corte Inglés. Ana Obregón aseguraba que "Hoy es un gran día!! Por fin, otro de los sueños de mi hijo hecho realidad. Es la historia que empezó a escribir magistralmente y no pudo terminar por culpa del cáncer", anunciaba. Para ella, terminar este libro no ha sido tarea fácil, de hecho ya misma anunció que tardó un par de años en tener la valentía de continuar con la escritura. Sin embargo, confiesa que "abrazando a su maravilloso texto encontraréis otra historia , la historia de una madre durante ese largo y arduo viaje que emprendieron juntos lleno de un amor infinito".

Los beneficios de esta obra irán destinados a la Fundación Aless Lequio

Ana Obregón define este libro como "una historia para inspirar y apreciar ese maravilloso regalo llamado “vida”". Además, tal y como ella misma ha confirmado, todos los beneficios de los derechos de autor de la obra irán destinados a la Fundación Aless Lequio "como era su deseo, para financiar la investigación del cáncer". Un libro que promete tener una gran acogida, sobre todo por las miles de personas que han seguido de cerca su historia y, ahora, quieran revivirla con ellos, como uno más en la familia.

Fue el pasado 14 de junio cuando Ana Obregón anunciaba que comenzaba su aventura literaria al atreverse a retomar el libro que su hijo empezó y no pudo acabar. Necesitó dos años para "reunir las fuerzas suficientes" para empezar el libro ya que "se lo debía a mi hijo". Ana Obregón reveló que Álex Lequio "durante su enfermedad empezó a escribir una joya qué nunca pudo terminar". Para ella no ha sido fácil tenerlo entre sus manos y confiesa que "tardé casi un año en poder leerlo". Tras ser consciente de que "su talento para la escritura no podía quedar en un cajón", empezó a trabajar en él porque "siempre me decía que su mayor deseo era publicarlo".

Ana Obregón ha estado más de seis meses inmersa en la escritura de este libro

Seis meses después de intenso trabajo con el apoyo de la mencionada editorial, Ana Obregón anunciaba que estaba a punto de terminar esa "joya". "Aún recuerdo el día que después de una quimio me dijiste: "Mamá, cuando termine de escribirlo, lo publicaré y donaré los beneficios a la investigación del cáncer". No pudiste acabarlo. Me invade la rabia y el dolor infinito por todo", dijo a finales de este mes de enero.