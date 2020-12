Ana Obregón ha compartido en sus redes sociales un emotivo vídeo en el que recuerda todas las Navidades que pasó con su hijo Álex Lequio.

Se acerca ya el momento en el que la audiencia de TVE podrá ver a Ana Obregón frente a las Campanadas. Estará junto a Anne Igartiburu y juntas no solo despedirán un año fatídico en lo que respecta a la crisis sanitaria, la actriz también dirá adiós al 2020, fecha en el que ha perdido para siempre a su hijo. En el mes de mayo Álex Lequio falleció tras una dura lucha contra el cáncer y lo hizo rodeado de sus padres. Meses después de su partida tanto Ana como Álex Lequio le recuerdan cada vez que pueden en sus redes sociales y ha sido precisamente en estas donde la presentadora de televisión ha querido compartir un vídeo inédito que ha emocionado mucho a sus seguidores. Con él, Ana Obregón recuerda todas las navidades que pasó junto a su pequeño, revelando de nuevo todo lo que le echa de menos desde que murió víctima del cáncer.

«Desde pequeñito te encantaba la Navidad. Me has regalado las 27 Navidades más felices de mi vida. Con papá mirabas al cielo a ver si llegaba Papá Noel mientras yo escondía los regalos debajo del Pino. Ahora me toca a mí mirar al cielo para ver la estrella que más brilla y sentir tu luz que me da fuerzas para vivir esta Navidad que ya no es Navidad y que ya nunca lo será sin ti. #alessforever», ha escrito Ana Obregón en su perfil de Instagram. Un post en el que incluye un vídeo en el que hay muchas fotografías de ambos a lo largo de su vida y que justo coinciden con estas fechas tan especiales.

Han sido ya muchos los que han comentado esta publicación, entre ellos, Paloma Cuevas que le envía varios emojis de corazón, su representante, Susana Uribarri, quien ha hecho lo mismo o Lorena Gómez, que también le ha hecho llegar todo su cariño a través de algunos emoticonos. Aunque Ana no ha respondido a estas muestras y mensajes de apoyo, en varias ocasiones públicamente ha recalcado lo agradecida que está ante el cariño que recibe día a día en un momento tan difícil como el que está atravesando tan ella como el padre de su hijo, Alessandro Lequio.

Esta misma semana se han descubierto más detalles del paso que ha decidido dar Ana Obregón en su vuelta a la televisión. Su diseñador será de nuevo Alejandro de Miguel, artista que ha dado algunas pinceladas del vestido que lucirá la actriz en un día tan importante como es el último del año. “Vamos a ver a una Ana obregón radiante, con un vestido sin excesos, sin brillos, sin transparencias y llena de luz”. Unas pistas que nos hace imaginar cómo será el look con el que la actriz dirá adiós a su peor año y recibirá con ilusión y algo de esperanzas el próximo año