Ana Obregón celebra este 18 de marzo su 67 cumpleaños y asegura que es el más triste de su vida. A su lado no están ni su hijo, Álex Lequio, ni su madre. No ha querido pasar por alto la fecha que celebra, pero lo ha hecho recordando el último cumpleaños en el que fue feliz. Fue en 2019, cuando se acababa de enterar que su hijo había superado el cáncer tras someterse a un tratamiento para luchar contra él.

«18 Marzo 2019. Este fue el cumple más feliz de mi vida. El último cumpleaños que celebré contigo y el único que quiero recordar para siempre. Soplé las velas contigo celebrando que los dos habíamos vuelto a nacer. Te habías curado del cáncer. Y luego con mis padres y mi perrita Luna», ha empezado escribiendo junto a un vídeo en el que vuelve a mostrar imágenes de ella y de su hijo.

Ha querido compartir con todos sus seguidores que tiene un lugar dedicado solo para los recuerdos con su hijo: «Guardo todos tus regalos, desde el collar de macarrones que me hiciste con 4 años, al cenicero con 7, y tantos otros…», dice con emoción. No hay duda de que un cumpleaños es un día para celebrar, pero ella no quiere.

Ana Obregón hace un repaso de sus mejores cumpleaños

Vídeo: Instagram.

«Hoy es el cumple más triste de mi vida sin ti mi Aless, y sin ti Mamá. Ojalá pudiera escaparme al cielo y soplar las velas con vosotros. Solo me consuela que me queda un año menos para estar juntos. 🙏🏽 Mi mejor regalo es vuestro cariño a través de las redes, y el de mi familia y amigos. Gracias a todo el maravilloso equipo de @masksingera3 por su amor en este día que pasaré trabajando. Gracias de corazón en nombre de mi hijo y el mío ❤️ #cumpleaños #feliznocumpleaños #sinvosotros #mama #alessforever 💔🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟», ha escrito.

Y de una manera sigilosa ha desvelado cómo va a celebrar el día de su cumpleaños. Parece que para ella es el mejor plan. Ana Obregón estará todo el día grabando la nueva temporada de ‘Mask Singer’, en la que estará presente. Esta es una manera perfecta para no pensar en todas las personas que faltan ahora en su vida y con las que le gustaría reunirse muy pronto.

22 meses sin su hijo, que falleció de cáncer

Hace cinco días se cumplían 22 meses de la muerte de su hijo, al que no para de dedicarle publicaciones llenar de amor. «𝕄𝕀 𝔸𝕃𝔼𝕊𝕊: Hoy hace 22 meses que dejamos de respirar. Pero anoche soñé contigo. Te estaba abrazando como en esta fotografía de cuando tenías dos meses. Y al despertar me pregunte si tú también soñarías conmigo… Hoy mis pies solo quieren caminar hacia dónde estás dormido, y así volver a abrazarte para que me regreses la vida 🙏🏽 #teamoinfinito #amoreterno #madre #hijo #22mesessinti #alessforever 💔«, escribía.

Te interesará saber...