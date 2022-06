Hace más de dos años que la vida de Ana Obregón «se apagó» para siempre tras la muerte de su hijo, Álex Lequio, tras una larga lucha contra el cáncer. Desde entonces, cada uno de los pasos que ha dado la actriz y presentadora ha sido en nombre del joven. Son contadas las apariciones públicas que ha hecho, ya que ha preferido pasar la etapa más dura de su vida en casa junto a los suyos. Además, durante este tiempo también ha perdido a su madre, a quien le ha pedido perdón en más de una ocasión debido a que asegura que no ha podido llorar su pérdida porque sigue sumida en la tristeza por la de su hijo. Ana Obregón está trabajando en la Fundación Aless Lequio, donde dedica sus esfuerzos en recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. Todo lo hace por el joven empresario y, ahora, revela que ha comenzado a reescribir un libro que su hijo comenzó a hacerlo hace dos años pero no pudo terminar. Ha necesitado más de dos años para reunir las fuerzas pero ya ha empezado a trabajar en ello.

«Por fin. Después de dos años he reunido las fuerzas suficientes para empezar a escribir este libro. Se lo debía a mi hijo«, comienza diciendo. Ana Obregón revela que el joven empresario «durante su enfermedad empezó a escribir una joya qué nunca pudo terminar». Para ella no ha sido fácil tenerlo entre sus manos y confiesa que «tardé casi un año en poder leerlo». Ahora, siendo consciente de que «su talento para la escritura no podía quedar en un cajón», ha empezado a trabajar en él porque «siempre me decía que su mayor deseo era publicarlo».

Ana Obregón lanzará el libro al mercado y sus beneficios irán para la Fundación Aless Lequio

Ana Obregón da un paso al frente y se atreve ahora con la escritura. Ha retomado el libro que su hijo no pudo terminar. «Por eso las torpes palabras de su madre envolverán sus maravillosas paginas en un libro en el que todos los beneficios irán a su Fundación para investigar el cáncer», cuenta. La actriz y presentadora se encuentra en Mallorca, donde ha pasado la mayoría de los veranos de su vida y donde tiene los mejores recuerdos junto a los suyos. Sin embargo, durante este verano se enfrenta a este complicado reto tanto personal como profesional: «Llevo casi un mes en mi habitación de Mallorca escribiendo este doloroso viaje lleno de amor de una madre y su hijo. Por ti. Por tu fundación«, dice.

Este libro formará parte de la familia de Harper Collins Ibérica, a quien le agradece » por la paciencia, por no marcarme tiempos y por el cariño». Quien está a su lado y está siendo un gran apoyo para ella es su íntima amiga y representante Susana Uribarri, que le apoya en cada uno de los pasos que Ana Obregón da. «Gracias @susanauribarri por hacerlo posible y por tu insistencia», dice.