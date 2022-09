Nuevo golpe para Ana Obregón. Tras dos años especialmente difíciles de su vida, la actriz y presentadora vuelve a despedir a uno de sus grandes pilares. Su padre, Antonio García, ha muerto a los 96 años. De riguroso luto y con gafas de sol, Ana Obregón ha abandonado rápidamente el tanatorio muy afectada y sin poder contener las lágrimas.

La presentadora ha dedicado una preciosa carta dirigida a su padre donde explicaba el complicado momento en el que se encuentra ahora. «He coleccionado millones de momentos únicos contigo que guardo tatuados en mi corazón y que ahora utilizaré para poder seguir respirando porque en dos años me habéis dejado huérfana de padres y de hijo. Ahora las tres personas que más quiero en mi vida no estáis aquí conmigo y te juro, Papá, que no sé cómo lo voy a hacer. Es un privilegio y un gran honor ser tu hija. Gracias Papá por tanto. Te quiero infinito. Por favor, cuida mucho de mi hijo hasta que llegue. Eternamente juntos. Tu hija, Ana».