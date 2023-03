La temporada de 'Planeta Calleja' llega a su fin con una invitada de excepción: Ana Mena, una de las artistas del momento. Coincidiendo con la llegada del Año del Conejo, el nuevo año chino, Jesús Calleja y Ana mena ponen rumbo a Tailandia, una de las mayores experiencias de la artista malagueña, tal y como ella confiesa a lo largo del programa. Un viaje que comienza con un recorrido por el barrio chino de Bangkok y una visita al Templo de los Ataúdes, para después recorrer en lancha el río Chao Phraya y conocer la animada vida de sus canales. El aventurero y la artista también han viajado hacia el norte hasta Chiang Mai, donde han hecho diferentes actividades como un rafting en balsas de bambú para visitar la Chai Lai Orchid Foundation y un trekking por una impresionante selva y conocerán un templo budista. Durante su expedición, la artista se ha sincerado sobre sus inicios y sobre cómo cuesta mantenerse en la música.

Ana Mena ha recordado sus últimos años en la música, cuando empezó a despuntar sobre todo en Italia. "Yo me fui allí en un momento que no me iba bien. Mis canciones no funcionaban, los conciertos que hacía tenía que ponerle dinero encima. En plan, que no tenía el foco puesto. Llegó un fenómeno a España (refiriéndose al programa de 'Operación Triunfo') que me reventó, la verdad. Fue un momento en el que salieron muchos artistas jóvenes y era difícil tener tu sitio, tener tu hueco, cuando llega ese tsunami. Era muy difícil y muy complicado. Y tuve que sobrevivir a eso", recuerda la malagueña.

Ana Mena probó suerte en Italia para darle un empujón a su carrera

"Cuando la gente mira irse fuera de España, pone el ojo en Latinoamérica. Y a mí me llamaba y me llevaba gustando mucho la escena emergente de pop que hay en Europa. Y en especial la italiana porque he mamado mucha música italiana en mi casa desde pequeña. Entonces dijimos que por qué no intentábamos probar suerte allí. Todo esto sin tener ni puñetera ideal del idioma. Y de repente, surge la idea de hacer una colaboración con una artista. De estas cosas que haces y dices 'pues a ver por donde suena la flauta'", continúa explicando Ana Mena ante la atenta mirada de Jesús Calleja.

Confiesa que incluso llegó a actuar en prostíbulos

Ana Mena ha contado todo el proceso de su éxito en Italia: "Me mandaron una canción, que recuerdo que fue muy gracioso porque puse la letra entera en Google traductor". "La canción al principio no tenía ni apoyo de plataforma ni apoyo de radio. Y de repente esto empezó a subir de la noche a la mañana. Un mes después de sacarla se mete en el Top 100, después en el Top 50 y empieza a escalar hasta llegar al número 1. Eso fue arrancar. Yo venía de una situación que no me veía bien y veía que las cosas empezaban a dar sus frutos. Y de repente nos frenan y nos meten a todos a casa", recuerda. "Entonces empezamos a trabajar en un tema que se llama 'A un paso de la luna' que se hace número 1 durante ocho semanas", ha dicho visiblemente emocionada.

Sin embargo, no todo fue bueno por aquel entonces: "Recuerdo que nos decían que íbamos a actuar en sitios súper chulos y nos llevaron a cantar a un prostíbulo", decía dejando sin palabras a Jesús Calleja. Asegura que ha dormido en gasolineras y prostíbulos durante el despegue de su carrera en Italia. Afortunadamente, todo eso ya son cosas del pasado y ahora triunfa sobre los escenarios de todo el país.