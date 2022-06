Recuperada de sus días en el Rocío y ya de vuelta a su realidad, Ana María Aldón ha reaccionado a todos los frentes que tiene abiertos con Gloria Camila Ortega después de haber llegado a confesar que no es «ni su madre, ni su madrastra, ni su amiga». La colaboradora de ‘Viva la vida‘ tiene muy claro cómo proceder ante las reacciones de la hija de su marido y por ello ha tomado una importante decisión que afecta directamente a la joven.

Ana María Aldón ha desvelado este sábado en ‘Viva la vida’ que tiene una conversación pendiente con Gloria Camila Ortega después de varias semanas en las que ambas se han lanzado reproches a través de los diferentes platós de televisión. En concreto, la diseñadora de moda reconoce que este encuentro se iba a producir el pasado domingo, pero no pudo darse debido a que ella viajaba hasta el Rocío. A este respecto, la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha tomado la importante decisión de no hablar sobre la hija de su marido para no avivar la llama y poder sentarse tranquilamente con ella en persona para aclarar ciertos temas. Eso sí, deja claro que no tiene intención de forzar el encuentro: «Las cosas tienen que venir, no creo que tenga que dar explicaciones por todo lo que haga o diga».

Ana María Aldón ha intentado echar balones fuera acerca de todo lo que se ha hablado estas semanas sobre su matrimonio y la relación que mantiene con la hija del diestro. Para evitar conflictos, se ha mostrado diplomática y sin la necesidad de entrar a defenderse de lo que se ha dicho sobre ella. Recalca que tiene el apoyo de su marido en todo lo que hace e insiste en que entiende que su hija, Gema Aldón, intentase salir en su defensa. «Lo que pasa es que ella ve cómo se trata a su madre, que lleva 10 años fuera dedicada en cuerpo y en alma a otra familia. Ella se ha visto en la necesidad de expresarse», comenta.

Gloria Camila, la princesa de la casa

Por otro lado, echando la vista atrás, Ana María Aldón reconoce que entiende la postura que ha tomado Gloria Camila Ortega a lo largo de los años puesto que siempre la vio como la «princesa de la casa» y considera que es normal que pusiera en entredicho todos sus pasos después de quedarse embarazada a los tres meses de comenzar la relación con su padre. «Ahora mismo no tenemos esa relación, hemos quedado cuando teníamos que quedar. Ella sale, no vive en casa. No le guarda rencor», aclara. Por su parte, la hija de Ortega Cano llegó a explicar que la relación con la mujer de su padre siempre ha sido buena. No entiende bien por qué esta ha marcado las distancias ante las cámaras de televisión: «Hay una relación de respeto. Doy opiniones para bien y para mal».