Este sábado, José Ortega Cano volvía a llamar a ‘Ya es verano’ y anunciaba que iba a tomar medidas legales contra Kiko Jiménez por insinuar que hubo una reunión en la que se cuestionó la paternidad de su hijo pequeño. Además, aprovechó para pedirle a su mujer, Ana María Aldón, fuera transparente. Un día después, la diseñadora se ha defendido de todo y de todos. Ha estado a punto de derrumbarse, reconoce que este tema le afecta mucho y le ha lanzado un fuerte reproche al diestro.

Ana María Aldón está cansada y no entiende la llamada que hizo su marido ayer a su programa. «También hay que defender el honor de la mujer que tienes a tu lado. He tenido que aprender a defenderme y meterme en un mundo que no me pertenece», ha asegurado con el semblante serio. La colaboradora de televisión está cansada y no quiere pronunciarse sobre ningún tema para no dañar a nadie. «Mi intención es que cada uno vaya viviendo lo mejor posible. Soy transparente hasta donde puesto, no vierto mierda sobre otra persona y menos sobre el padre de mi hijo», cuenta.

La colaboradora de televisión se ha mostrado muy enfadada con Kiko Jiménez y le ha echado en cara que haya esperado tantos años a contarle lo que supuestamente había pasado en la cocina de su casa. Además, se ha mostrado preocupada al conocer que «se llevó a cabo» una presunta prueba de paternidad. «No es que le dé credibilidad, pero no tiene necesidad de inventarse algo, pero me lo podía haber dicho en su día. No había necesidad de hacerlo públicamente. Si eso se llevó a cabo, espero que se hayan quedado tranquilos. Eso no se puede hacer, pero lo que tampoco se puede vivir en una casa donde se hiciera eso. Si descubro que alguien le ha puesto una mano encima a mi hijo para quitarle un cabello, o le ha metido un bastoncillo en la boca, tomaré todas las medidas», ha dejado claro. Ana María Aldón también ha insistido en que no le hacía falta ver la cara de su hijo para saber quién era el padre puesto que «sé con quién me acuesto y con quién me levanto».

Eso sí, Ana María Aldón aún no ha leído el mensaje que le mandó Kiko Jiménez y no tiene muy claro si quiere abrirlo. «Estoy muy indecisa. Tengo bastante con lo que tengo encima. Otro frente más pesa mucho. Llevo un saco a la espalda. No sé si me va a beneficiar abrirlo o no», reflexiona.

Ana María Aldón y su crisis con Ortega Cano

El matrimonio lleva meses copando titulares debido a sus mayor crisis sentimental hasta la fecha. Ha sido un verano especialmente difícil para ambos en el que Ana María Aldón se ha refugiado en su familia. Ha viajado a la casa familiar de Costa Ballena, Cádiz, junto a su hijo pequeño, José María, para estar cerca de los suyos. Una vez comenzado el curso escolar, ha regresado a la capital donde continúa haciendo frente a sus distintos compromisos profesionales.