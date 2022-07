En medio de la difícil situación personal por la que atraviesa, Ana María Aldón no ha querido perderse el último programa de ‘Viva la vida‘. La colaboradora ha aprovechado su paso por el programa para dejar claro que no se está separando de José Ortega Cano. Además, ha reaccionado a las impactantes declaraciones del diestro en ‘Sálvame’, ha confirmado que está en busca de una casa independiente y ha recibido un mensaje de aliento por parte de Raquel Mosquera. Además, ha hecho una importante declaración de intenciones que deja a su marido contra las cuerdas.

Ana María Aldón se ha mostrado de lo más contundente a la hora de hablar de una posible separación de José Ortega Cano. La colaboradora confirma que no se va a separar y que sigue con su marido. Además, se ha llevado las manos a la cabeza al ver al diestro perder los papeles en directo en ‘Sálvame’. La diseñadora insiste en negar que lleven vidas separadas y se pregunta qué tiene que hacer para que la crean. «Estoy diciendo que no (a la separación) pero hay otra gente que dice que sí. ¿Qué hago yo? Estoy muy cansada. Afortunadamente, estoy dando pasos hacia delante y de momento no han acabado conmigo«, expresa.

Preguntada acerca de si necesita que el torero le dé su lugar y le defienda, Ana María Aldón ha sido muy clara y ha asegurado de forma tajante que ya no lo necesita. La diseñadora está, poco a poco, cogiendo las riendas de su vida y no espera nada de su marido. «Yo ya no espero nada de nadie. Ya no espero, ni necesito, que mi marido me defienda de nadie. No se me quita en la cabeza en el momento en el que se sienta un sobrino nieto de él para llamarme sinvergüenza y mi marido entra para darle un beso a él y a su madre. Yo ya no necesito eso», dice de forma tajante.

La diseñadora de moda recalca que ahora está dedicándose tiempo a sí misma para poder sanar y se muestra orgullosa por poder hacer cosas que hace dos semanas no podía. «A mí se me está viendo ahora. Tengo fuerza para ir a un supermercado, coger un coche y hacerme cargo de mi madre», cuenta. Además, le ha querido dar su lugar a su marido y ha salido en su defensa: «Me está respetando, está viendo lo que me está costando. Lo demás son especulaciones. Si algún día tenemos que dar la información la daremos nosotros».

Por otro lado, Ana María Aldón ha confirmado que lleva un año buscando una casa independiente de su domicilio por temas laborales. «Es al margen de la situación personal que tengo ahora mismo. Llevo un año buscando para lo que yo quiero montar. No he encontrado casa, ahora no es mi prioridad», ha asegurado quitándole hierro al asunto.

El mensaje de aliento de Raquel Mosquera a Ana María Aldón

En el último día de ‘Viva la vida’, Raquel Mosquera se ha despedido de sus compañeros y de la audiencia a través de una llamada telefónica. Además de aclarar cuál es su estado de salud, la peluquera ha aprovechado para mandarle un cálido mensaje a Ana María Aldón. «Mucho ánimo porque yo he pasado por depresiones como todos sabéis y es muy importante rodearse de personas que la quieran y estar ocupada con cosas que le gusten para que la mente no se encierre en sí misma, le mando desde aquí un abrazo muy grande y le digo que estoy segura de que va a salir adelante porque es una mujer muy, muy fuerte», asegura.