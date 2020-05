Ana María Aldón ha contado en las playas de Honduras una parte de su vida que no conocíamos. La mujer de José Ortega Cano se sometía a una de las pruebas de ‘Supervivientes 2020’: el puente de las emociones.

«Quiero perdonar a mi padre porque era un hombre muy duro, a veces inhumano con mi propia familia, especialmente con mi madre. Fue una bestia humana. Durante años torturó a mi madre. Nosotros lo veíamos. Soy la menor de seis hermanos. Nos agarrábamos debajo de la cama día tras día», confesaba.

«He querido tener un cuchillo para matar a mi padre»

«Desde que tengo uso de razón he querido tener un cuchillo en la mano para matar a mi padre», revelaba a andaluza, rota en llanto al rememorar esta etapa de su vida que hasta ahora había permanecido oculta.

Vivir en un ambiente de violencia marcó su infancia y su adolescencia. «Quería crecer y ser mayor de edad. Esos días acababan de la menor manera posible. Al día siguiente agachaba la cara de vergüenza cuando veía a mi madre con la cara morada. Mi madre era un ángel que cayó del cielo».

De episodios de violencia: «Era inhumano»

«Después de muchos años mi padre fue cambiando y le entró cáncer y murió en poco más de dos años. Creí que lo había perdonado pero no es así. Es el momento de perdonarle y dejar esa carga que tanto me juré», añadía. «Aquí me he dado cuenta de que ya está perdonado».