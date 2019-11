Cuando se anunció el fichaje de Antonio David Flores para ‘GH VIP 7’ nada hacía presagiar que el bombazo informativo estaría en su defensa, que correría de la mano de su hija, Rocío Flores. Tras años evitando a las cámaras y los medios de comunicación, la nieta de Rocío Jurado se plantaba en un plató de televisión para cuidar la imagen de su padre mientras este compite por el preciado maletín.

Rocío Flores retoma sus estudios tras convertirse en estrella de la televisión

Lejos de ser esquiva con las preguntas más personales que Jorge Javier Vázquez no duda en lanzarle gala tras gala, la joven ha demostrado tener las cosas muy claras no solo con respecto al concurso del ex Guardia Civil sino también en lo referente a su vida personal y en concreto a su enfrentamiento y posterior distanciamiento con su madre.

 

Su actitud ha sorprendido a muchos y ha desatado los aplausos de propios y extraños, y la última en sumarse a los mensajes de admiración ha sido Ana María Aldón. La mujer de José Ortega Cano acudió anoche junto a su marido a unos premios de carácter taurino y allí confesó que sí está viendo ‘Gran Hermano’ y que le parece que Rocío Flores lo está haciendo muy bien y está defendiendo a su padre de la mejor de las maneras.

Ortega Cano tiende puentes con Rocío Carrasco

Ana María ha demostrado en más de una ocasión haber encajado perfectamente con el pasado y el presente de su marido, y no solo se ha hecho un hueco propio en la familia Mohedano sino que les defiende, apoya y disfruta cada vez que puede. La figura de Rocío Jurado sigue muy presente en la vida del torero y en homenaje a eso Aldón quiso rendirle un sentido homenaje a ‘La más grande’ dejando su ramo de novia a los pies de su tumba.