El pasado viernes, Rocío Carrasco salía de los Juzgados de Alcobendas después de que su hermana, Gloria Camila, solicitara por vía judicial poder ver los documentos de Rocío Jurado que la empresaria va a utilizar en la segunda temporada de su serie documental. Ahora, la hija de «La Más Grande» se ve en la obligación de aportar nuevos documentos que la actriz de ‘Dos vidas’ ha pedido quitar del procedimiento. Ante esto, este domingo, Ana María Aldón ha lanzado un fuerte dardo envenenado contra la defensora de la audiencia de ‘Sálvame’ para defender a su marido, José Ortega Cano, y a la hija de este.

«Esperaba haber visto a Ortega Cano», decía Rocío Carrasco a su salida de los Juzgados después de entregar los documentos que Gloria Camila solicitaba por vía judicial. Ante esto, Ana María Aldón ha querido dejar claro que fue la hija del diestro quién interpuso la demanda y por ese motivo su marido no tenía que estar presente. De forma tajante, la colaboradora de ‘Viva la vida’ también ha defendido a la hermana de José Fernando Ortega y lo ha hecho criticando a la hija mayor de Rocío Jurado.

«Los documentos que se dice no solo se refiere a su padre, hay más personas. Gloria Camila tiene derecho a saber qué dejó su madre y a qué se refiere, antes de que Rocío Carrasco lo haga público y se lucre«, decía Ana María Aldón tajante. Ante esto, Alejandra Rubio intentaba defender a la defensora de la audiencia de ‘Sálvame’ y aseguraba que esta no tenía intención de enseñar todos los documentos si corría el riesgo de que se hicieran públicos.

Lo cierto es que la actitud de Ana María Aldón ha dado un giro de 180 grados después de haber intentado mantenerse al margen de la polémica familiar durante los últimos meses. Hace unas semanas, la mujer de José Ortega Cano aplaudía la decisión de Gloria Camila Ortega de demandar a su hermana y se mostraba orgullosa de la iniciativa que había tomado. «También es hija legítima de salvaguardar el honor y el derecho de la intimidad de lo que dejara o no dejara su madre. Ella no trata de proteger a su padre, está protegiendo unos documentos que deja su madre que cuenta de su vida«, apuntaba en el programa de Telecinco. Lo cierto es que, a raíz de estas idas y venidas, la emisión del documental está paralizada debido a que el contenido del mismo está siendo revisado al milímetro. En concreto, tal y como aseguraron a SEMANA, están analizando todas las frases de Rocío Carrasco para evitar nuevas demandas.

Terelu Campos dio pistas sobre la segunda temporada del documental de Rocío Carrasco

Hace unas semanas, Terelu Campos se llevaba las manos a la cabeza y no dudaba en echarle en cara a Ana María Aldón el miedo que tenía toda la familia Mohedano-Jurado acerca del contenido de los documentos manuscritos de Rocío Jurado. La hija de María Teresa Campos se explayaba sobre este asunto: «Hace unos meses nadie reconocía que Rocío había escrito algo. Ahora después de 16 años de su muerte todo el mundo quiere ver los papeles», ha indicado durante su intervención en el programa ‘Viva la vida’. También insistía en que ciertas reflexiones posiblemente nunca vean la luz. «Sé algunas frases de ese contenido que no creo que se hagan públicas. No voy a entrar si Ortega Cano debe temer. No voy a desvelar, del poco conocimiento que tengo a lo largo de los años, lo sé de mucho tiempo atrás».

Además, reconocía que por las conversaciones que había tenido con su amiga presentía que existe un contenido que nunca se desvelará por el compromiso que tenía Rocío Carrasco con su madre y «por su intimidad». «Por decisión de Rocío Carrasco, de ella de fidelidad y compromiso con su madre, por su intimidad”. “Ahí va vuestro nerviosismo, ¿por qué crees que va a desvelar determinadas cosas que sabe que su madre no quería?», afirmaba dirigiéndose a su compañera de plató, Ana María Aldón.