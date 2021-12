Ana María Aldón ha hablado alto y claro. La mujer de José Ortega Cano ha reaccionado a la próxima emisión de ‘El último viaje de Rocío’, un especial que emitirá ‘Sálvame’ y que mostrará la herencia oculta de Rocío Jurado. La colaboradora ha asegurado que no se trata de un tema «cómodo» para ella, tampoco para su familia ya que se vuelven a remover viejos fantasmas. También que siente cómo le pueda afectar todo este asunto a Gloria Camila Ortega quien continúa sin tener contacto alguno con su hermana. «Rocío Carrasco la tiene bloqueada al teléfono».

Una respuesta con la que echaba por tierra un posible acercamiento. «Llega un día que quiere llamar a su hermana y no puede. Eso sucedió hace años. ¿Por qué tiene que volver a intentarlo ella?«, ha afirmado durante su intervención en ‘Viva la vida’.

“A mí lo que más me duele y me preocupa es lo que puede hacer revivir a mi familia, en este caso a mi marido y Gloria. De mi marido recuerdo su mirada al ver lo que va a pasar, me transmitió tristeza”. El próximo martes 14 de diciembre se mostrará a la audiencia el contenido de los 18 contenedores que guardan enseres personales de la artista. «Probablemente salgan cosas como un cuadro, un jarrón, unos cubiertos o una mantelería que es la que ponía en Navidad. Esos recuerdos remueven cosas y traen mucha tristeza», ha señalado.

Por su parte, Gloria Camila durante su intervención en ‘Ya son las ocho’ aseguró que ella no añora tener pertenencias de su madre, pero que era muy pequeña cuando la perdió, por tanto se queda con todos esos recuerdos inolvidables que le dejó. «Nos emocionamos escuchando a Gloria», ha afirmado Ana María Aldón. También ha añadido que está de acuerdo con que sería el momento adecuado para un acercamiento con su hermana.

De nuevo en el punto de mira

«No solo he visto tristeza en mi marido, también en Gloria. Me pongo en la piel de sus hermanos y de toda la familia», ha asegurado visiblemente afectada con todo este asunto. «Yo sé lo que estoy viviendo en mi casa. Es mi intimidad y no tengo que contarla», ha explicado sin querer entrar en demasiados detalles. Además, ha hecho hincapié en que el papel de Gloria Camila es muy complicado.

Según sus palabras ni el diestro ni el clan de la recordada Rocío Jurado están enfadados con todo este asunto. «A la familia no le molesta que haya ningún homenaje. Tampoco que lo haga Rocío Carrasco». Ha recordado que la herencia pertenece a «su hija como heredera universal». Pero volver a estar en el ojo del huracán no es tarea fácil. «Estoy luchando con un peso que no me corresponde por no caerme de nuevo».