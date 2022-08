Las últimas declaraciones de Ana María Aldón confirmando, por fin, su crisis con José Ortega Cano han traído cola. La colaboradora ha tirado la toalla y aún no está dispuesta a sentarse a hablar con su marido. En medio de todo esto, ha salido a la luz el cónclave que tuvo el diestro con sus hermanos para conocer quién puso en duda la paternidad de su hijo. Ahora, la diseñadora de moda ha reaparecido de nuevo en ‘Ya es verano’ y ha dado detalles de su convivencia con el padre de Gloria Camila Ortega.

En la última semana, Ana María Aldón y José Ortega Cano han coincidido en Costa Ballena (Cádiz), aunque no se han dirigido la palabra. Ambos han estado con el hijo que tienen en común, aunque no han hecho planes juntos. «Hacemos una vida cordial. No he hablado con él, no sé qué está haciendo. No comemos juntos, uno sube, otro baja», llega a contar. No tienen una vida en común en la casa que consta de tres habitaciones. «No dormimos juntos, hacemos nuestra vida como mejor podemos llevarla. No voy a maquillar algo que es así», confirma.

En un momento dado, Ana María Aldón ha estado a punto de romperse al hablar del mayor miedo que tiene ahora que tiene que regresar a Madrid por el curso escolar. «Lo que ocupa mi cabeza es el hecho de dejar Cádiz y venir aquí, pensar en recoger todo, dejar a mi familia, a mi hija, a mi madre y mis hermanos. Tengo miedo de derrumbarme y no sentir el apoyo de los míos, tengo miedo a lo que pueda venir», reflexiona con un nudo en la garganta. «He dado el 100% para ese matrimonio», deja caer.

Lo único que le importa es el bienestar de su hijo pequeño y reconoce que le da pena que el pequeño no haya podido disfrutar hasta ahora de las carreras de caballo en la playa y del verano que le ha hecho pasar a su hijo. Hace hincapié en que estas vacaciones han sido terribles para ella por la situación tan delicada que ha pasado. Ahora, está centrada en recuperarse y salir del pozo.

Cansada de las quejas de Conchi

De la misma forma, Ana María Aldón también ha respondido a Conchi Ortega, quien hablaba en ‘Ya es verano’ sobre el cónclave que habían tenido todos los hermanos. La diseñadora ha manifestado que está cansada de las continúas quejas e invenciones sobre ella, así como todos los reproches que le han hecho a lo largo de estos años. «Nunca he dicho que ella sea mala. A la gente que llama a mi trabajo para decir barbaridades no le cojo el teléfono. He pasado el segundo peor verano de mi vida y no he tenido la llamada de nadie. No tengo culpa de que lleve cuatro años que no va a casa de su hermano, ella puede ir cuando quiera», insiste.