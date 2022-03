Ana María Aldón y José Ortega Cano continúan copando titulares. Después de que la colaboradora hablara alto y claro sobre el momento que atraviesa su matrimonio, algunos han sido los que han especulado acerca de una posible separación. La reacción de la mujer del diestro no se ha hecho esperar. «No me voy a separar. Es algo en lo que no pienso como alguna gente dice», ha afirmado.

«Estoy dispuesta a seguir al lado de la persona que se merece que yo esté a su lado. No solamente estamos para lo bueno, también estamos para lo malo. No puedes dejar a una persona porque está pasando un bache», ha señalado durante su intervención en el programa ‘Viva la vida’. La diseñadora ha insistido en que estará al lado del torero para lo que la necesita, tanto para lo «bueno y para lo malo».

Ana María Aldón habla del momento delicado de Ortega Cano

Uno de los puntos clave en esta crisis de pareja es la delicada etapa que atraviesa José Ortega Cano. «En el último año he sentido que está distinto. Desde que empezó la docuserie de Rocío Carrasco, mi marido está ausente. No sé si piensa más en Rocío Jurado, lo que siento es que está más ausente», ha explicado. Ha subrayado que su estado anímico ha sufrido una importante transformación y no es el que era en el pasado. «Él ha cambiado. Está más cabizbajo. Tiene un poco de apatía. Está triste. Yo quiero que esté contento. Quiero que salga y que entre. Quiero verlo en movimiento».

La colaboradora ha negado que se deba a distintos problemas de salud. «De salud está en un buen momento, lo que no está es en un buen momento de ánimo», ha insistido. A pesar del reciente ruego público que realizó en televisión, la andaluza no ha tenido la respuesta esperada. «Llegará un momento en el que hablemos. Si le veo mal, no puedo forzarle a hablar. No he sentido un rechazo, hemos seguido con naturalidad».

Reconoce que sigue enamorada de él, también que cree que él mantiene intactos sus sentimientos hacia ella. «Supongo que él está enamorado de mí. Rocío Jurado dejó una huella muy grande en su corazón. Tiene un corazón grande y hay sitio para las dos». Además, Ana María Aldón se ha emocionado cuando ha recordado algunos episodios junto a su pareja. «Me vienen flashes a la cabeza, muchos momentos, sus miradas… Yo tampoco estoy atravesando una buena semana. Mi estabilidad mental no está muy allá. Aunque dije que no iba a caer por nada del mundo ni por nadie».

Niega estar «sometida»

La última semana, el matrimonio ha sido protagonista en los diferentes platós de Mediaset. Muchos colaboradores se han pronunciado, entre ellos, Gloria Camila Ortega. «No me han sentado mal sus palabras. La entiendo perfectamente. Lo he hablado con ella y hemos compartido los distintos puntos de vista», ha explicado. También ha reconocido que su marido «se desvive por su familia. Eso es la verdad. Yo no me estoy refiriendo a eso. Yo me refiero a cosas de pareja. Me lo estoy tomando con humor por cuidar mi salud mental». Por último, ha negado estar «sometida». «¡Anda que yo no tengo cojones para salir adelante! Yo no estoy sometida. Estoy donde quiero estar y con quien quiero estar. Con mi marido y mi hijo. Ese es mi lugar».

Asimismo ha reconocido que no ha tocado en profundidad con su marido de los serios problemas que atraviesan. «Ha pasado de todo y no hemos hablado del tema, esperaba una reacción. No considero que haya hecho público un tema privado ni un tema que se deba quedar en casa. No he compartido ninguna intimidad con nadie. Nadie me va a decir qué es lo que puedo decir y qué no. Ya se ha hecho público y no he sido yo la que lo ha hecho. Estoy en mi derecho de decirle a mi marido que tenemos que aprovechar la oportunidad que nos ha dado la vida de disfrutar, con nuestro niño”.

«Nunca le haría daño»

Ana María Aldón está dispuesta a dar la vuelta a la situación, pero no está siendo tarea fácil. «Una pareja son dos personas que se conocen todo: los miedos, las preocupaciones y las inquietudes. A él no le puede venir grande todo esto. Sabe que lo que yo dije es la verdad. No lo haría nunca. Mi marido es una muy buena persona, y nunca le haría daño. No tengo intención de hacerle ningún daño», ha explicado visiblemente cansada con una situación que está haciendo mella también en su estado de ánimo.

