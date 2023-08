Ana María Aldón: sus reflexiones un año después de separarse de Ortega Cano

Hace un año la vida de Ana María Aldón dio un giro de 180 grados cuando decidió emprender caminos separados de José Ortega Cano. El verano de 2022 fue convulso para la diseñadora quien, incluso, tuvo que apartarse de la televisión por prescripción médica y se puso en manos de profesionales. Las últimas reflexiones que ha compartido en redes son significativas.

"No te molestes con el pozo que está seco porque no te da agua, mejor pregúntate porque tú sigues insistiendo en sacar agua en donde ya ha quedado claro que no puedes encontrarla". Se trata de un texto que pertenece al escritor Paulo Paulo Coelho que Ana María Aldón ha rescatado y en el mismo incluye la siguiente reflexión: "Si la vida se empeña en cambiar algo de tu vida... No tengas miedo, a menudo es para bien". El siguiente texto que ha publicado parece encajar a la perfección con el momento que está atravesando. "Con el tiempo aprendes a vivir reconociendo que eres prioridad, que puedes dejar huellas de amor y bondad, pero tú eres la primera responsabilidad de tu lista para que así todo esté bien".

El renacer de Ana María Aldón

El proceso de separación de la diseñadora fue muy mediático y finalmente hizo mella en ella. Todo arrancó con una fuerte crisis de pareja que se vio agravada por las distintas desavenencias familiares. En octubre del año pasado confirmó que no podía seguir así y se divorciaba. "Ahora es el momento de hacerlo y no cuando las cosas están en caliente. Nos vamos a divorciar porque ya no podemos continuar así". Tras separarse abandonó Madrid e inició un nuevo capítulo en la localidad de El Casar, Guadalajara, junto a su hijo pequeño, José María.

El pasado mes de junio nos sorprendió anunciando que tiene nuevo novio. "Me siento la mujer de su vida", afirmaba en el programa 'Fiesta'. También indicaba que lleva poco tiempo con él, pero el "suficiente para saber que me hace muy feliz". Su actual pareja es un hombre totalmente ajeno a los medios de comunicación. Se conocieron de forma casual y él desconocía que era la exmujer de Ortega Cano. "Me hace sentir que soy su prioridad", señalaba.

1 de 3 "Si la vida se empeña en cambiar algo de tu vida... No tengas miedo, a menudo es para bien", indicaba la diseñadora 2 de 3 Hace un año se separó de José Ortega Cano con quien tiene un hijo en común 3 de 3 La andaluza ha rehecho su vida con Eladio, un discreto hombre ajeno a los medios