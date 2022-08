Ana María Aldón está tratando de pasar desapercibida, pero el huracán que se ha formado en torno a ella le imposibilita que las cámaras sigan sus pasos y los reporteros le pregunten para saber más sobre su crisis matrimonial con José Ortega Cano, de la cual ella misma da pistas con cierta regularidad para después volver a sumirse en el silencio. La diseñadora tiene una presencia intermitente en los medios de comunicación, rompiendo su silencio para hablar sobre los problemas en su matrimonio y su enfrentamiento con Gloria Camila Ortega, para después dar la callada por respuesta y reclamar su derecho a no hablar sobre su vida. Y así se suceden las semanas sin que nada se aclare respecto a su estabilidad conyugal, si dan un paso al frente y anuncian separación o si, como parece que están haciendo, dejan que el tiempo pase sin tomar decisión alguna, pero tampoco con intención de solucionar el problema.

Vídeo: Europa Press

Y así es como ha reaparecido ahora Ana María Aldón tras unos días sin caer en el objetivo de las cámaras. Lo hace desde su propio coche, llegando a casa tras una tarde de compras y sin muchas ganas de hablar, aunque desde su entorno aseguran que “está flojita” y sin mucho ánimo. Desde que se canceló el programa ‘Viva la Vida’ y su colaboración en televisión se truncó, la mujer de Ortega Cano se ha refugiado en su familia y prefiere no llamar mucho la atención, aunque sus entrevistas no ayudan a calmar el tenso ambiente. Ahora, ha sido localizada en Jerez de la Frontera, Cádiz, junto a su hijo en un centro comercial dejándose seducir por las ofertas y tratando de llenar sus horas con actividades que le alejen de la polémica en la que se ha visto envuelta en los últimos meses.

Ana María Aldón no quiere hacer ruido, no quiere que la atención mediática se centre en ella y por eso se ha refugiado en Cádiz para estar junto a los suyos mientras se decide qué pasará con su matrimonio. Apenas coincide con su marido, mientras que su hija, Gema Aldón, tensa más la cuerda con entrevistas y mensajes en redes sociales que no ayudan a una reconciliación familiar. Y, tal y como ha adelantado SEMANA en exclusiva, ya prepara un nuevo ataque para la familia Ortega para contar aquello que no se atrevió en su primera entrevista y que le sigue pesando en sus adentros.

También Gloria Camila da un paso al frente, aunque sea para huir de la controversia familiar y no ser testigo del sufrimiento que le están ocasionando a su padre. Su escondite será ‘Pesadilla en el paraíso’, reality al que ha aceptado entrar con expreso deseo de retirarse de los problemas familiares y encontrar un espacio en el que poder respirar hondo. Quizá un reality no sea el mejor sitio para calmar los nervios, pero sí un lugar donde relajarse lo suficiente como para dar declaraciones jugosas sin ser consciente de la repercusión. Un hecho que luego traerá cola y agrandará el problema más si cabe.