Después de varias semanas alejada del foco mediático, Ana María Aldón ha reaparecido este sábado, 20 de agosto, en televisión y ha explicado de forma breve cómo se encuentra. Lo ha hecho tan solo un día antes de abrirse en canal y conceder su entrevista mas esperada en ‘Ya es verano’. La diseñadora de moda muestra un gran cambio con respecto a su última aparición en la pequeña pantalla, asegura que está más fuerte que nunca y revela que dejar la televisión de golpe le supuso un «bajón anímico».

Ana María Aldón ha conectado durante unos minutos con ‘Ya es verano’ para contar cómo se siente tan solo unas horas de sentarse en el programa presentado por Verónica Dulanto, Frank Blanco y Marta González-Novo y romper su silencio. «Me voy encontrando más fuerte, con más ganas, con más ilusión, con fuerza. Tengo ganas de tirar para adelante», aseguraba. Lo cierto es que el fin de ‘Viva la vida’ supuso un fuerte golpe para la colaboradora. «Mi vida iba encaminada con la televisión y dejarla de golpe ha supuesto un bajón anímico. Ahora, con la oportunidad que me brindáis y con la ilusión que voy recobrando… tengo muchas ganas», admite. Por otro lado, ha sido muy clara y ha insistido en que si todos hablan, ella también tiene derecho a hablar de su vida: «Si contesta todo el mundo por mí, ¿por qué no lo voy a hacer yo que soy una de las protagonistas».

A pesar de que ha estado alejada de la televisión, la colaboradora de televisión ha querido dejar claro que no se ha tomado un respiro, necesitaba alejarse de todo y de todos. «No podía seguir adelante, pero después de un tiempo con tratamiento, médicos y poniéndole ganas, me voy encontrando más fuerte«, cuenta. Ana María Aldón admite que ya es el momento de que vuelva a su vida y «coger el toro por los cuernos«.

No ha estado pendiente de lo que se ha dicho sobre su familia en las últimas semanas, tampoco de lo que se ha comentado en los diversos platós de Mediaset. Eso sí, se ha enterado de algunas cosas: «Hay cosas que te llegan y son auténticas barbaridades». De la misma forma, también ha dejado en el aire que ha habido algunas cosas que le han molestado. «Te hieren», insiste. Sobre lo que ocurre dentro de su hogar, Ana María Aldón tan solo se ha limitado a decir que está con su marido, aunque ha sido una respuesta muy corta para así mañana dar más detalles. «Parece que todo el mundo vive en casa y sabe lo que pasa dentro. Solo lo sabemos los dos», cuenta.

Ocupa el hueco de Gloria Camila

La aparición de Ana María Aldón en ‘Ya es verano’ llega justo en el momento en el que Gloria Camila Ortega deja el programa para participar en ‘Pesadilla en el paraíso’. Este domingo, la diseñadora se explayará y se convertirá en colaboradora del espacio a partir de la semana que viene. La mujer de José Ortega Cano tendrá que hacer frente a todas las informaciones que señalan que su matrimonio ha llegado a su fin y a la entrevista que concedió su hija, Gema Aldón, en el ‘Deluxe’.