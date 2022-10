Ana María Aldón lleva meses en el foco mediático por culpa de la reconocida crisis que atraviesa su matrimonio con Ortega Cano. Mientras se resuelve, ambos siguen haciendo su vida, por separado, aunque en el mismo hogar. Allí viven por el bien del hijo que tienen en común. Sin embargo, ahora la colaboradora de televisión acaba de dar un paso que parece ser definitivo. Y es que se ha quitado su alianza de boda, de la que presumía en sus redes sociales.

La gaditana se ha quitado la alianza de casada

Esta alianza la llevaba antes, pero desde hace un tiempo ha decidido quitársela y guardarla en el joyero que podría tener en el domicilio familiar. De hecho, la ha sustituido por otros anillos, pero decorativos. Sin embargo, el torero la sigue luciendo porque aún sigue con la esperanza de reconciliarse con la madre de su hijo.

La alianza que se ha quitado llevaba no solo la inicial J por José Ortega Cano, también llevaba dos brillantes para hacerla más especial. Por su parte, la del torero, que todavía la lleva, tenía la inicial A, pero no llevaba brillantes. El precio de ambas fue alrededor de los 1.000 euros.

La ha sustituido por un anillo decorativo

Los últimos meses están siendo muy convulsos para el matrimonio, que está en pleno proceso de separación. A pesar de que ambos han decidido tomar caminos separados, de momento siguen viviendo bajo el mismo techo. Todo por el bien de su hijo. Sus padres quieren que su hijo no sufra las consecuencias de un momento convulso en el matrimonio. El pasado fin de semana no dudaron en acudir juntos a un partido de fútbol que disputaba el pequeño José María. Ambos quisieron acompañar a José María en el campo, dejando así de lado los conflictos familiares que mantienen y que incluso se pronuncian sobre ellos a través de los medios de comunicación.

El sonado comentario de José Ortega Cano

Tras meses de crisis sentimental, la última entrevista en televisión del torero ha sido muy sonada por un comentario que continúa dando mucho que hablar. «Tengo el semen fuerte, ¡vamos a por la niña!», decía Ortega Cano dejando atónitos a los espectadores. Además, evitaba confirmar la ruptura. «Ni yo lo sé. Ella no se comunica conmigo, ni yo con ella. Hablamos poco». También tendía la mano a la andaluza para una reconciliación. «Sigo enamorado de Ana María, totalmente. Daría cualquier cosa para que nosotros continuáramos de pareja, siguiéramos haciendo una vida normal. Ella con su trabajo y yo con mis cosas. A mí me gustaría porque yo no me encuentro bien si no es así».