La final de ‘Supervivientes’ escondía una sorpresa totalmente inesperada. Olga Moreno, flamante ganadora de esta edición, fue recibida en el plató por los dos hijos que tienen en común Antonio David Flores y Rocío Carrasco, Rocío y David. La presencia de este último ha generado un sinfín de reacciones, entre ellas, la de Ana María Aldón.

La mujer de José Ortega Cano no ha querido entrar en polémicas y optaba por la prudencia. «Yo veo a un niño entrando a saludar a Olga y la abraza con toda la intención del mundo», ha afirmado. «No veo lo que otras personas ven como que al niño le tiran. Conociendo un poco más al entorno, sé que no hace falta que a él le empujen porque él adora a Olga. Tiene locura con Olga y es normal».

Además, la colaboradora aprovechaba para dar la «enhorabuena» a la vencedora de esta última edición del reality. «Ha hecho un concurso fuerte y potente. Ha conseguido el objetivo que era llegar a la final». También aclaraba que tan solo ha visto en dos ocasiones a la mujer de Antonio David Flores. «El día que me casé y un día en el que Antonio David estuvo en Gran Hermano».

Olga Moreno se alzaba este viernes con el codiciado cheque de 200.000 euros tras una trepidante final del concurso. Tras recoger su premio, Rocío y David Flores corrían a abrazar a la gran protagonista de la noche. El joven, sin importarle la presencia de las cámaras, le trasladaba el siguiente mensaje: «Olga, eres la mejor persona que he conocido en toda mi vida». Añadía este grito de guerra: «Olga Moreno Obrero, la mejor del mundo entero”.

El invitado más inesperado

La presencia de David Flores ha generado un auténtico aluvión de reacciones en los platós de Mediaset. Han prevalecido los detractores, entre ellos, Terelu Campos, buena amiga de Rocío Carrasco quien no quería ni ver las imágenes del sonado abrazo. «No me apetece verlas, me causa dolor, mucho dolor, no me apetece verlo más. Hay cosas que no me parecen bonitas y no me parecen que sean convenientes. Hay personas que no deben estar formando parte de un círculo público», afirmaba muy afectada.

Por su parte, Carmen Borrego se mostraba muy indignada: «Esta señora ha participado en cosas para separarle de su madre. ¿Quién protege a ese niño ahora? Olga ha sido colaboradora necesaria. Ha ido de víctima hasta el último minuto, su realidad es hablar de los hijos de otra madre. Ha vuelto a ganar en este país el machismo. Es mi opinión». Mientras que Belén Rodríguez resumía su pesar de la siguiente manera: «Ha ganado porque al final somos un país machista y no hemos avanzado absolutamente nada. También es porque gana el que más votos tiene no quien más se lo merece».