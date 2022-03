El matrimonio de Ana María Aldón y José Ortega Cano ha estado en entredicho en los últimos meses. La propia colaboradora ha confesado atravesar una profunda crisis sentimental con el torero. Tras distintos llamamientos públicos parece que la pareja ha acercado posturas. Prueba de ello es este bonito posado familiar junto al hijo que tienen en común, José María.

Unas imágenes que han sido tomadas este mismo domingo en las que la familia disfruta de una tranquila jornada. Se les ha visto sonrientes, muy pendientes de su pequeño y paseando por las calles de Madrid. No dudaron, incluso, en posar amablemente ante las cámaras de los reporteros gráficos. Después de un tiempo en el que Ana María Aldón ha reconocido pasar una etapa delicada, se muestra tranquila y cómplice con su hijo.

La última petición de Ana María Aldón a Ortega Cano

A pesar de que en reiteradas ocasiones la colaboradora ha insistido en que no piensa separarse de Ortega Cano, sí que ha realizado distintos llamamientos públicos. El último tuvo lugar este mismo sábado durante su intervención en ‘Viva la vida’. Tras escuchar los comentarios que se habían vertido sobre la pareja en distintos espacios de Mediaset afirmó lo siguiente: «Estoy un poco cansada, entre unos y otros… Espero la defensa de mi marido, la necesito porque me parece todo muy injusto».

Ana María Aldón también ha subrayado en que es el momento perfecto para «resurgir». Después de este bache sentimental, tanto ella como su marido quieren zanjar el tema poniendo solución a un tiempo de crisis. «Por lo menos lo vamos a intentar y ya está. Lo que hace falta es que le haga sentir. Es una buena respuesta, lo que hace falta es que sea la solución. Esperaba que sea así, que haya ganas de seguir para adelante. Me ha vuelto a mirar», se ha sincerado la andaluza.

La mujer del torero ha aprovechado para defenderse y, de paso, negar que controle los movimientos de su marido. «Hace una vida normal y corriente como cualquier persona. Mi marido hace lo que le da la gana. No le pregunto lo que hace. La persona que está informando (a los periodistas de los programas de Telecinco) lo está haciendo con mucha inquina y maldad. Lo que sobra en el matrimonio es mierda», ha recalcado visiblemente molesta al respecto.

Su principal miedo

En más de una ocasión, Ana María Aldón ha explicado su preocupación por regresar al pozo de la depresión. «He pasado muchos años tomando antidepresivos y con psiquiatras. No quiero volver a eso. Me he visto mal en los últimos meses y no quiero volver a donde estaba«, ha contado. La colaboradora ha confesado que durante su participación en el reality más extremo de Mediaset, ‘Supervivientes‘, estuvo bajo tratamiento médico.

