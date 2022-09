Ana María Aldón y Ortega Cano llevan todo el verano siendo protagonistas de la actualidad por culpa de la crisis que atraviesa su matrimonio. A pesar de todo lo que ha ocurrido durante la época estival, ambos han querido mostrar naturalidad de cara a su hijo y se han dejado ver juntos en el primer día de colegio del pequeño José María. El todavía matrimonio estaban juntos en el domicilio familiar y han salido a la calle junto a su hijo, al que ha recogido un autobús del colegio para llevarlo al centro escolar.

El matrimonio reaparece unido por el bien de su hijo José María

Vídeo: Europa Press.

El matrimonio salía de casa junto al hijo que tienen en común y la niñera de éste, Marina, de lo más relajados y mostrándose como una familia unida. Ambos acompañaban al niño a la ruta del colegio en su primer día de clase, mostrándose el torero un poco más retraído a las puertas de su casa mientras que la diseñadora conversaba con una de las monitoras. Con ella ha estado resolviendo algunas dudas de cara al primer día de clase.

Sin dar muchas declaraciones, el maestro explica cómo se encuentra: «Bien, bien. Estupendo». No ha querido añadir nada más. La que no ha dicho nada a la prensa ha sido Ana María Aldón, que se encargaba de cerrar la puerta de la casa familiar para evitar que las cámaras siguieran grabando.

Ortega Cano quiere que vuelvan a ser una familia

Este miércoles, SEMANA publicaba en exclusiva la reacción de Ortega Cano a las continuas declaraciones que estaba haciendo su mujer, Ana María Aldón, en televisión desde que se convirtiera en colaboradora de ‘Ya es verano’. Días después, coincidiendo con la aparición de la diseñadora en plató, el diestro intervino en directo en el programa para pedirle a su mujer que vuelvan a ser una familia y a hablar para conseguir una buena convivencia.

Con cierto nerviosismo, Ortega Cano admitía que no era un plato de buen gusto para él intervenir en directo en ‘Ya es verano’ para mandarle un mensaje a su mujer. «Ni nadie es muy malo, ni nadie es muy bueno, todos estamos en el término medio», contaba. Tras esto, el diestro le pedía a su mujer que tratasen de llevarse lo mejor posible por el bien de su hijo. «Tenemos que, entre familia, llevarnos como una familia. No hay otra solución. Que no haya mal rollo porque la vida es muy corta, todo se acaba y no merece la pena que en una casa como esta estemos cada uno por un lado. Todo no está tan bien cuando no hay un diálogo entre ella y yo», aseguraba ante una Ana María Aldón incrédula.