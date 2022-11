El 14 de octubre, Amaia Montero compartió esta instantánea en las redes sociales, lo que hizo saltar las alarmas de cómo se encontraba. La cantante que cuida la estética de todo lo que publica mostraba una imagen triste, cansada y visiblemente descuidada de ella misma. «Si la esperanza es lo último que se muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?», escribía generando gran preocupación entre sus seguidores.