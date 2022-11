El 45 cumpleaños de Ana María Aldón marca un antes y un después en su vida. En pleno proceso de divorcio de José Ortega Cano, la diseñadora está a punto de iniciar un nuevo capítulo que comenzará cuando se mude de la casa del torero. La colaboradora ha recibido distintos regalos por su aniversario, pero ha habido unos que le han gustado especialmente.

Ana María Aldón no ha dudado en hacer partícipes de sus seguidores de «los mejores regalos» que ha podido recibir por su cumpleaños. Se trata de unos amuletos que llegan por parte de dos fans en redes. Entre ellos, destaca una pulsera con un bonito mensaje en la que se puede leer lo siguiente: «Eres más valiente de lo que crees. Más inteligente de lo que piensas y más amada de lo que sabes». Este detalle llegaba junto a una carta escrita de puño y letra. «Cuando sientas que las fuerzas flaquean, mira la inscripción que tiene esta pulsera y acuérdate de tu gente, de los que te admiramos, que siempre estaremos ahí para tenderte la mano y caminar contigo aunque pienses que no puedes más. Eres única».

El resurgir de Ana María Aldón

Este cálido mensaje seguro que la habrá llenado de energía después de vivir una temporada especialmente difícil. Los últimos meses han sido duros a nivel personal en los que ha precisado tratamiento psicológico. También tuvo que apartarse de los focos de la televisión por prescripción médica el pasado verano en un momento de gran exposición mediática. Ahora, sin embargo, comienza a resurgir con más fuerza que nunca.

La confirmación de su divorcio después de diez años de relación con Ortega Cano llega en un momento profesional excelente para Ana María Aldón. Se ha convertido en un rostro habitual de Mediaset donde colabora habitualmente con el programa ‘Fiesta’. A lo que se une su participación en el ‘Mediafest Night Fever’ donde está sacando a relucir sus otras facetas artísticas. Fue la ganadora de la primera gala en la que dejó al jurado boquiabierto gracias a su actuación junto a ‘Melody‘. Ambas cantaron y bailaron con mucho ritmo al son de un éxito de las ‘Miami Sound Machine’.

La diseñadora ha confirmado que ya ha encontrado casa. Se mudará próximamente de la propiedad que comparte actualmente con el torero. Su nueva residencia se encuentra a 20 kilómetros del colegio de su hijo pequeño, José María, de 9 años. Es una casa, no un piso, como ella deseaba desde un principio. También es una vivienda muy luminosa y sin exceso de decoración que, poco a poco, irá haciendo suya. Además, ha subrayado que sufragará todos sus gastos gracias a su trabajo. «Mi marido no me va a pagar ningún alquiler. No exijo absolutamente nada. Me buscaré la vida como lo he hecho siempre», aseguraba tajante recientemente.