Desde hace varios fines de semana, Ana María Aldón ha tomado la decisión de no callarse lo que piensa y hablar en primera persona acerca de todo lo que le está tocando vivir tras la emisión de la serie documental de Rocío Carrasco. En medio del bache sentimental por el que está pasando, la colaboradora de ‘Viva la vida‘ ha tenido que hacer frente a una nueva polémica avivada por Kiko Jiménez. El pasado viernes, el colaborador de ‘Sálvame‘ confesó que Gloria Camila Ortega le había dado un fuerte plantón a la diseñadora en su trabajo de fin de carrera. Un día después, la mujer de José Ortega Cano ha confirmado los hechos y ha admitido que le sentó mal.

Ana María Aldón ha confirmado que para llevar a cabo su trabajo de fin de carrera le pidió un favor a Gloria Camila Ortega para que hiciera de modelo del vestido de novia que diseñó para la ocasión. A pesa de que dijo que sí en un principio, a dos días del importante desfile, la hija de José Ortega Cano comunicó a la mujer de su padre que no podría estar presente por motivos de trabajo. Tras ver las imágenes de la colaboradora de ‘Ya son las ocho’ con el vestido que diseñó, la colaboradora de ‘Viva la vida’ se ha llevado las manos a la cabeza y ha mostrado su malestar con que Kiko Jiménez las mostrara en el programa de las tardes de Telecinco. «¿Tú quién eres?«, decía.

El plantó de Gloria Camila Ortega trastocó los planes de Ana María Aldón, que a última hora tuvo que modificar el vestido debido a las medidas de la nueva modelo. «Ella me dijo que no podía venir, que tenía que trabajar. Dos días antes tuve que buscar a una modelo y esta era más alta y tuve que arreglarlo. No me quedaba más remedio que creerla (que estaba trabajando). Bastante tenía yo que llevaba dos días sin dormir», explicaba. La mujer de José Ortega Cano no se ha querido quedar callada y ha hecho hincapié en que el feo de la joven le «sentó mal» y más aún sabiendo que es una persona a la que le «cuesta mucho pedir favores». «Yo le pedí un favor, si ella no podía hacerlo pues ya está. Yo cuando pido un favor no obligo a la gente que me lo haga, si quiere que me lo hagan y sino no«, comenta.

Ante esto, Emma García se preguntaba si el plantón de Gloria Camila Ortega se debía a que esta sentía envidia de la colaboradora, algo que se ha apresurado a desmentir. «¿Celos de mí de qué? Si yo soy un jaramago. Ella no estaba haciendo la carrera conmigo, ella hizo dos meses y luego ya no siguió», aseveraba. La diseñadora de moda ha vuelto a recordar lo mal que lo pasó cuando llegó a la familia de José Ortega Cano, aunque ha dejado claro que puso seguir hacia adelante por el cariño de su marido.

Además, admitía que no le parecía «ético» lo que estaba haciendo Kiko Jiménez en los platós de Telecinco. «Es que dice que a mi me llamaban la pera, la fruta. Yo eso no lo he vivido. A mí que me hayan llamado la fruta no lo he vivido. Pero me parece feo que comparta 4-5 años con Gloria y tenga que sacar las intimidades de lo que ha vivido. Me parece horroroso lo que está haciendo y ha cruzado un límite que no tiene ni gracia ni nada. No es ético», finalizaba.

Ortega Cano reacciona a los llamamientos de Ana María, aunque hay un nuevo grito desesperado

Después de su grito desesperado, Ana María Aldón ha confirmado que José Ortega Cano ha reaccionado y le ha prometido que seguirán hacia delante para disfrutar de la vida. Sin embargo, aunque esto le ha llegado como un soplo de aire fresco, los continuos ataques en los diferentes programas de televisión han provocado que vuelva a lanzarle una seria petición a su marido. «Estoy un poco cansada, entre unos y otros… Espero la defensa de mi marido, la necesito porque me parece todo tan injusto…», comentaba e insistía en que estaba harta de que haya personas de la familia que lancen «mierda» al matrimonio.